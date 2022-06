The Last Of Us Grafica Remake PS5 vs The Last Of Us Grafica Remake PS5 vs. Grafica per PS3 Last Of Us

immagine dello schermo : cane cattivo / kotaku

Le notizie sulla rimasterizzazione dei videogiochi sono sempre all’avanguardia in un uragano di discorsi. È davvero passato tutto questo tempo? È questo gioco? veramente Merita un remake? Questa settimana è l’occhio del ciclone l’ultimo di noiMentre i fan discutono se le immagini nella versione appena svelata appaiano notevolmente migliori di quelle nell’originale.

Annunciato ieri sera durante Hot Geoff Summer Kickoff ShowE il Gli ultimi di noi, prima parte È un remake completo di l’ultimo di noil’orribile gioco d’azione di Naughty Dog per PlayStation 3. (Sony È trapelata involontariamente una nuova edizione Poche ore prima dello spettacolo, un po’ di vento dalle vele del reveal ufficiale. Anche un cane cattivo lo è Sviluppo di giochi multiplayer standalone Ritardiamo spin off.) prima parteche migliora la grafica e il “gameplay moderno”, uscirà il 2 settembre per PlayStation 5 e in un secondo momento per PC.

quando l’ultimo di noi Rilasciato nel 2013, è stato ampiamente considerato il tag grafico ultra-alto della sua epoca. La versione riprogettata per PlayStation 4, rilasciata nel 2014, ha un aspetto ancora migliore. Puoi fare un caso, almeno in un’epoca di rendimenti decrescenti per l’accuratezza grafica, L’ultimo di noi ha rimasterizzato È davvero un gioco dall’aspetto moderno.

Due lati del dibattito a riguardo La nostra ultima parte unoLe immagini per . possono essere riassunte prima parte su Twitter:

“Non suona molto meglio di una rimasterizzazione”, una persona Ha scritto

“La differenza è sorprendente” Ha scritto

Subito, Twitter è in acqua Con immagini confrontate fianco a fianco La nostra ultima parte uno per i suoi predecessori. Alcuni scatti combinati del remake rispetto all’originale del 2013, in cui le immagini più cupe sono chiaramente più nitide. Altri usano il remaster come punto principale, il che sembra paragonare un gioco molto carino molto bello Gioco.

G/O Media potrebbe ricevere commissioni Free Mounting Service Samsung 65″ QLED Smart TV QN95B The ultimate 4K experience

Brilliant details shine even in daylight with Quantum Matrix Technology. Powered by a huge grid of Samsung’s ultra-precise Quantum Mini LEDs, it takes exact control of the individual zones of light in your picture for breathtaking color and contrast.

Getting into the weeds, some folks acknowledge visual improvements while also expressing disappointment with the changes in art direction those improvements bring. For instance, Joel, the protagonist, looks more weathered and weary in the remake, bearing a closer resemblance to his character model from 2020’s The Last of Us Part II, set several years after the events of the first game.

The reveal has also ha sollevato alcune domande Sul fatto che valga la pena allocare le risorse di Sony per un remake di un gioco relativamente recente e relativamente bello. Naughty Dog, uno dei più prestigiosi studi first party di Sony, può lavorare qualsiasi cosa Un altro ora, sia un altro ingresso in popolarità Sconosciuto Stringa o espansione di La nostra ultima parte 2. (Ieri sera, Neil Druckman di Naughty Dog ha detto che sta portando avanti un nuovo progetto in studio ma non ha condiviso altri dettagli.)

Altri hanno infondato l’ipotesi che il remake non sia un progetto della passione di Naughty Dog, ma piuttosto parte di una campagna di marketing diretta da Sony per l’imminente adattamento televisivo. (Il produttore esecutivo dello show, Druckmann, ha molestato la produzione di uno durante l’evento della scorsa notte con i co-protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramse. si accovaccia in una stanza poco illuminata.) La serie, attualmente in produzione su HBO, non ha una data di uscita.

C’è una logica dietro l’idea che prima dell’imminente premiere della serie, Sony vorrà fare storie per i nuovi arrivati ​​e rinfrescare i ricordi dei vecchi fan. Tuttavia, è puramente speculativo. Sony non ha risposto a una richiesta di commento.

Per essere chiari, io… non sono sicuro di dove mi trovo su tutto questo! Questa è una domanda per Future Me. Voglio dire, chissà! Può Ritardiamo Sembra un gioco nuovo di zecca con controlli fino agli standard del 2022. La grafica su PS5 probabilmente appare in un modo che non sarò in grado di capire fino a quando non lo giocherò in azione. Queste sono cose che non possono essere valutate ragionevolmente fino alla fine del gioco.

Ma c’è un insulto che mi sento molto a mio agio nel valutare oggi: $$$$. La nostra ultima parte uno incluso in Presto un punto di prezzo record Per i giochi di nuova generazione, con versioni che vanno da $ 70 base a $ 100 (con versioni più costose che includono una serie di vantaggi e equipaggiamento di gioco). Possessori di PS5 che Abbonati a PS Plus può essere ottenuto ora Ultimo di noi: rimasterizzato Senza costi aggiuntivi. È uno dei giochi della PS Plus Collection.