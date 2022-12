The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel – Northern War inizierà le trasmissioni l’8 gennaio 2023

leggenda degli eroi: Lanes of Cold Steel – Guerra del Nordil prossimo anime ambientato nel mondo di Legend of Heroes: Trails of Cold SteelInizierà a trasmettere l’8 gennaio 2023. Falcom È stato annunciato da Tatsunoko Productions.

Un nuovo trailer rivelato durante l’evento anime Anime Frontier in Texas mostra il protagonista Lavian Winslet, a cui viene ordinato di infiltrarsi nell’Ebony Empire per ottenere informazioni, allenarsi e combattere con i suoi compagni Martin S. Robinson, Ezaria Frost e Talion Drake. Legend of Heroes: Trails of Cold Steel Appare anche il protagonista della serie di giochi Ryan Schwarzer (doppiato da Kouki Uchiyama). Contiene anche la sigla di apertura “The Story So Far”, cantata da Chisato Akita.

Ecco la cast list aggiornata:

LaVian Winslet (doppiato da Makoto Koichi)

Martin S. Robinson (doppiato da Yuichi Nakamura)

Ezria Frost (doppiata da Sarah Amy Predict)

Talion Drake (doppiato da Yuki Ono)

Clark Gromash (doppiato da Haruhiko Jo)

Jenna Storm (doppiata da Mai Sonozaki)

Rogan Muggart (doppiato da Takayuki Kondo)

Ivano (doppiato da Jun Fukushima)

Tuck (doppiato da Ryuichi Kijima)

Ryan Schwarzer (doppiato da Kouki Uchiyama)

Altena Orion (doppiata da Inori Minas)

Leggi di più sulla storia dell’anime quaggiù.

Guarda il trailer qui sotto.