The Simpsons sta tornando per le stagioni 35, 36 e potrebbe non essere mai cancellato

Riesci a immaginare un mondo senza I Simpson? Sebbene il suo predominio culturale abbia raggiunto il picco più di 20 anni fa, la serie animata della Fox creata da Matt Groening e James L. Fox lo ha annunciato giovedì I Simpson È stato rinnovato di nuovo, per altre due stagioni. The Order andrà in onda nella 35a e 36a stagione della serie, mantenendo il record dello show come la sitcom sceneggiata più longeva nella storia della televisione. (Sabato sera in direttaconsiderato uno spettacolo di varietà, in cima a tutti i timer con 48 stagioni.)

I Simpson La richiesta arriva in un momento in cui la diretta televisiva dopo i grandi eventi sportivi è allo sfascio. Ma la serie animata mantiene una solida serie di ascolti; Gli episodi finali hanno ricevuto fino a 4 milioni di spettatori, superando la maggior parte degli altri programmi di reti non sportive. Il rinnovo arriva anche con buone notizie per la serie animata alimentata da In Orbit I Simpson: bob hamburger Tornerà per le stagioni 14 e 15, mentre Uomo di famiglia Otterrà la stagione 22 e 23.

Forse i fatti più sorprendenti I Simpson è che è anche uno dei maggiori successi in streaming della Disney. che cosa la scrivania fatto per Netflix, I Simpson È per Disney Plus. Nielsen US ha rivelato questa settimana che mentre supporta offerte come Cose straneE MercoledìE Cobra Kai Era molto popolare nel 2022, nuove e vecchie stagioni I Simpson Numeri simili, arrivando a 15,9 miliardi di minuti sullo schermo. Non può far male avere 667 episodi disponibili su Disney Plus.

Dall’acquisizione della 20th Century Fox, è utilizzato principalmente dalla Disney I Simpson Per sfruttare altri marchi. Oltre agli episodi appena aggiunti, Disney Plus ha pubblicato sei cortometraggi con protagonisti i personaggi, che hanno incorporato di tutto, da Star Wars alla Marvel a un concerto di Billie Eilish. Sembrerebbe scortese se non fosse per l’eredità dello spettacolo in syndication!

numero, I Simpson Non è più quello di una volta, ma gli sceneggiatori non si accontentano di fare le stesse vecchie 35 stagioni in nessuna delle due. Questo è uno spettacolo che è stato anche spinto negli ultimi anni, nonostante la consapevolezza del marchio Disney Don Hertzfeldt per disegnare il proprio divano E lo spazio impegnato in un tratto Omaggio a Edward Gorey. I Simpson e la sua vasta gamma di personaggi non lo sono diverso dai Muppet Nella loro capacità di plug and play Stravaganti mondi animati. nessuna sorpresa I Simpson Il fandom è fiorenteanche quando l’espressione del fandom ha poco a che fare con lo spettacolo stesso.

I Simpson La stagione 34 è attualmente in pausa, con nuovi episodi in anteprima entro la fine dell’anno.