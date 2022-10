Home » Economy The Verge’s Guide to Selling Early Access da Amazon Prime Economy The Verge’s Guide to Selling Early Access da Amazon Prime 0 Views Save Saved Removed 0

Amazon Prime Day non è più un evento di shopping annuale. Quest’anno, la società ospita un secondo grande affare per i membri Prime chiamato Prime Early Access Sale, che inizierà domani, 11 ottobre, e durerà fino a mercoledì 12 ottobre. Se è qualcosa di simile ai due giorni di shopping di Prime Day, è ricco di alcuni dei prezzi più bassi che abbiamo visto su TV 4K, dispositivi Amazon Echo, cuffie con cancellazione del rumore, accessori di gioco, laptop e altro ancora. Ci aspettiamo anche di vedere offerte concorrenti presso rivenditori come Target, Best Buy e Walmart, che tratteremo tutti entro la finestra di 48 ore.

Come abbiamo fatto in passato con il Prime Day, raccoglieremo qui tutti i dettagli sull’evento di vendita autunnale di Amazon, inclusa la nostra copertura di notizie in corso e il nostro post finale sulle migliori offerte in corso su Amazon. Evidenzieremo anche una miriade di utili guide pratiche, così saprai come ottenere le migliori offerte e le migliori vendite presso altri rivenditori.