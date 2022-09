The Weeknd lo perde, cancella il pitch show dopo tre canzoni – Deadline

Non è stato un lungo weekend fine settimana Sabato sera Stadio SoFi a Englewood. L’artista ha interrotto il suo spettacolo, che si è esaurito completamente durante la terza canzone del suo gruppo, ed è uscito improvvisamente dal palco.

È tornato e ha detto al pubblico che aveva perso la voce e si è scusato per la cancellazione. Gran parte della folla ha reagito negativamente alla notizia e alcuni sono rimasti seduti anche quando si sono accese le luci della casa.

The Weeknd era nel bel mezzo della sua canzone “Can’t Feel My Face” quando ha deciso di non continuare

“Farò in modo che tutti stiano bene e tu riavrai i tuoi soldi”, ha detto con voce roca alla folla. “Ma presto farò un vero spettacolo per voi ragazzi.”

The Weeknd ha detto che voleva scusarsi di persona, non tramite i social media. Disse: “Non posso darti quello che voglio darti”.