Ticketmaster annulla la vendita generale dei biglietti per il tour “Erase” di Taylor Swift – NBC Chicago

Un giorno prima che i biglietti fossero resi disponibili al pubblico, Ticketmaster ha bruscamente annullato la vendita al pubblico di “The Eras Tour” di Taylor Swift, dopo diversi problemi con eventi di prevendita e una domanda “storicamente senza precedenti”.

Citando “elevate richieste” e “stock di biglietti rimanenti insufficienti”, il sito di biglietteria ha annunciato su Twitter di aver annullato l’evento di venerdì.

A causa delle richieste estremamente elevate sui sistemi di biglietteria e dello stock di biglietti insufficiente rimanente per soddisfare questa domanda, TOMORROW sarà in vendita al pubblico per Taylor Swift | Il round ERAS è stato annullato. Bigliettaio 17 novembre 2022

La notizia arriva dopo una serie di problemi per i fan di Swift che hanno cercato di acquistare i biglietti in prevendita all’inizio di questa settimana.

L’evento di prevendita di martedì, uno dei tanti, ha entusiasmato milioni di fan Aspettando in fila per ore Dopo che Ticketmaster ha detto che stava incontrando “difficoltà tecniche”.

“Il nostro team sta lavorando per risolvere questo problema il prima possibile”, uno degli aggiornamenti di Ticketmaster sito web Martedì lettura. “Ci scusiamo per l’inconveniente e apprezziamo la vostra pazienza.”

La società ha successivamente rilasciato un permesso Affermando che le lunghe attese e le interruzioni sono causate da “una domanda storicamente senza precedenti con milioni di persone che si presentano per acquistare i biglietti in prevendita di TaylorSwiftTix” ma Giovedì ha riconosciuto che anche gli attacchi dei bot hanno avuto un ruolo.

“Storicamente, lavorare con i codici di invito dei fan verificati ha avuto successo in quanto siamo stati in grado di gestire il volume in arrivo sul sito per acquistare i biglietti. Tuttavia, questa volta l’incredibile numero di attacchi di bot e fan che non hanno ricevuto i codici di invito ha indirizzato un traffico senza precedenti verso il nostro sito, con un totale di 3,5 miliardi di ordini di sistema, 4 volte il nostro picco precedente”, ha osservato la società in post sul blog Giovedì. “Mai prima d’ora la vendita di un fan verificato ha generato così tanto interesse o volume di spam. Ciò ha interrotto la prevedibilità e l’affidabilità che sono i tratti distintivi della nostra piattaforma Verified Fan”.

Non sorprende, quindi, che alcuni di coloro che hanno ottenuto i biglietti abbiano scelto di metterli giù mercati di rivendita Accompagnato da cartellini dei prezzi esorbitanti, che vanno da $ 500 a oltre $ 12.000.

A partire da mercoledì pomeriggio, il biglietto di rivendita più economico per lo spettacolo di Swift del 2 giugno a Chicago al Soldier Field – il primo dei tre spettacoli in città – è in offerta a $ 518 su StubHub al netto delle tasse. Questo biglietto sarà sulla fila 35 della sezione 444, situata sul ponte superiore approssimativamente a lato del palco.

Comprese le tariffe dei biglietti su StubHub, c’erano solo 17 annunci sotto i $ 1.000 per lo spettacolo inaugurale di Swift a Chicago, con l’elenco più economico sul campo a $ 1.121.

E mentre gli eventi di prevendita per spettacoli selezionati si svolgono fino a giovedì, il pubblico non avrebbe avuto la possibilità di acquistare i biglietti al valore nominale fino a venerdì. Ma non più.

La visita allo stadio di 52 giorni di Swift è programmata dal 17 marzo al 9 agosto 2023 negli Stati Uniti e dovrebbe estendersi anche alle date internazionali.

L’annuncio del tour ha seguito l’uscita del decimo album in studio di Swift, Midnight.

Ecco le date dell’Eras ​​Tour di Taylor Swift:

Venerdì 17 marzo 2023

Stadio della fattoria statale

Glendale, Arizona

Con i Paramore e Gale

Sabato 18 marzo 2023

Stadio della fattoria statale

Glendale, Arizona

Con i Paramore e Gale

Venerdì 24 marzo 2023

STADIO ALLEGIANTE

Las Vegas, Nevada

Con beabadoobee e GAYLE

Sabato 25 marzo 2023

STADIO ALLEGIANTE

Las Vegas, Nevada

Con beabadoobee e GAYLE

Venerdì 31 marzo 2023

Stadio AT&T

Arlington, Texas

Con Beabadoobee e Gracie Abrams

Sabato 1 aprile 2023

Stadio AT&T

Arlington, Texas

Con Beabadoobee e Gracie Abrams

Domenica 2 aprile 2023

Stadio AT&T

Arlington, Texas

Con Beabadoobee e Gracie Abrams

Giovedì 13 aprile 2023

Stadio Raymond James

Tampa, Florida

Con Beabadoobee e Gracie Abrams

Venerdì 14 aprile 2023

Stadio Raymond James

Tampa, Florida

Con Beabadoobee e Gracie Abrams

Sabato 15 aprile 2023

Stadio Raymond James

Tampa, Florida

Con Beabadoobee e Gracie Abrams

Venerdì 21 aprile 2023

STADIO NRG

Houston, Texas

Con Beabadoobee e Gracie Abrams

Sabato 22 aprile 2023

STADIO NRG

Houston, Texas

Con Beabadoobee e Gracie Abrams

Venerdì 28 aprile 2023

Stadio Mercedes-Benz

Atlanta, GA

Con Beabadoobee e Gracie Abrams

Sabato 29 aprile 2023

Stadio Mercedes-Benz

Atlanta, GA

Con Beabadoobee e Gracie Abrams

Domenica 30 aprile 2023

Stadio Mercedes-Benz

Atlanta, GA

Con Beabadoobee e Gracie Abrams

Venerdì 5 maggio 2023

Stadio Nissan

Nashville, Tennessee

Con Phoebe Bridgers e Gracie Abrams

Sabato 6 maggio 2023

Stadio Nissan

Nashville, Tennessee

Con Phoebe Bridgers e Gayle

Domenica 7 maggio 2023

Stadio Nissan

Nashville, Tennessee

Con Phoebe Bridgers e Gracie Abrams

Venerdì 12 maggio 2023

Lincoln per il settore finanziario

Philadelphia, Pennsylvania

Con Phoebe Bridgers e Gayle

Sabato 13 maggio 2023

Lincoln per il settore finanziario

Philadelphia, Pennsylvania

Con Phoebe Bridgers e Gayle

Domenica 14 maggio 2023

Lincoln per il settore finanziario

Philadelphia, Pennsylvania

Con Phoebe Bridgers e Gracie Abrams

Venerdì 19 maggio 2023

Stadio Gilette

Foxboro, Massachusetts

Con Phoebe Bridgers e Gayle

Sabato 20 maggio 2023

Stadio Gilette

Foxboro, Massachusetts

Con Phoebe Bridgers e Gayle

Domenica 21 maggio 2023

Stadio Gilette

Foxboro, Massachusetts

Con Phoebe Bridgers e Gracie Abrams

Venerdì 26 maggio 2023

Stadio MetLife

East Rutherford, New Jersey

Con Phoebe Bridgers e Gayle

Sabato 27 maggio 2023

Stadio MetLife

East Rutherford, New Jersey

Con Phoebe Bridgers e Gracie Abrams

Domenica 28 maggio 2023

Stadio MetLife

East Rutherford, New Jersey

Con Phoebe Bridgers e Owenn

Venerdì 2 giugno 2023

Piazza del Soldato

Chicago, Illinois

CON LA RAGAZZA IN ROSSO E OWENN

Sabato 3 giugno 2023

Piazza del Soldato

Chicago, Illinois

CON LA RAGAZZA IN ROSSO E OWENN

Domenica 4 giugno 2023

Piazza del Soldato

Chicago, Illinois

Con MUNA e Gracie Abrams

Venerdì 9 giugno 2023

Campo Ford

Detroit, Michigan

Con la ragazza in rosso e Gracie Abrams

Sabato 10 giugno 2023

Campo Ford

Detroit, Michigan

CON LA RAGAZZA IN ROSSO E OWENN

Venerdì 16 giugno 2023

STADIO DI ACRISURA

Pittsburgh, Pensilvania

Con la ragazza in rosso e Gracie Abrams

sabato 17 giugno 2023

STADIO DI ACRISURA

Pittsburgh, Pensilvania

CON LA RAGAZZA IN ROSSO E OWENN

Venerdì 23 giugno 2023

Stadio della banca degli Stati Uniti

Minneapolis, Minnesota

Con la ragazza in rosso e Gracie Abrams

sabato 24 giugno 2023

Stadio della banca degli Stati Uniti

Minneapolis, Minnesota

CON LA RAGAZZA IN ROSSO E OWENN

Venerdì 30 giugno 2023

Stadio Baykur

Cincinnati, Ohio

Con MUNA e Gracie Abrams

sabato 1 luglio 2023

Stadio Baykur

Cincinnati, Ohio

Con MUNA e Gracie Abrams

Venerdì 7 luglio 2023

J Square all’Arrowhead Stadium

Kansas City, Missouri

Con MUNA e Gracie Abrams

Sabato 8 luglio 2023

J Square all’Arrowhead Stadium

Kansas City, Missouri

Con MUNA e Gracie Abrams

Venerdì 14 luglio 2023

Il campo dell’empowerment è alto un miglio

Denver, Colorado

Con MUNA e Gracie Abrams

Sabato 15 luglio 2023

Il campo dell’empowerment è alto un miglio

Denver, Colorado

Con MUNA e Gracie Abrams

Sabato 22 luglio 2023

campo di illuminazione

Seattle, Washington

Con HAIM e Gracie Abrams

domenica 23 luglio 2023

campo di illuminazione

Seattle, Washington

Con HAIM e Gracie Abrams

Venerdì 28 luglio 2023

Parco giochi LEVI’S®

Santa Chiara, California

Con HAIM e Gracie Abrams

sabato 29 luglio 2023

Parco giochi LEVI’S®

Santa Chiara, California

Con HAIM e Gracie Abrams

Giovedì 3 agosto 2023

Stadio Sofia

Los Angeles, California

Con HAIM e Gracie Abrams

Venerdì 4 agosto 2023

Stadio Sofia

Los Angeles, California

Con HAIM & OWENN

Sabato 5 agosto 2023

Stadio Sofia

Los Angeles, California

Con HAIM & GAYLE

Martedì 8 agosto 2023

Stadio Sofia

Los Angeles, California

Con HAIM e Gracie Abrams

Mercoledì 9 agosto 2023

Stadio Sofia

Los Angeles, California

Con HAIM & GAYLE