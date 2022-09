Tifone Noru: Kareng approda a Da Nang, in Vietnam





Il tifone Noru è atterrato vicino alla famosa città balneare di Da Nang in Vietnam mercoledì mattina, portando forti venti e piogge torrenziali. centinaia Migliaia di persone sono state evacuate.

Noro ha colpito il Vietnam alle 5 del mattino ora locale mercoledì, secondo il tempo della CNN, meno di 36 ore dopo. Lasciando una scia di devastazione nelle Filippine – Dove era conosciuto come i Kards.

L’uragano si è leggermente indebolito prima di approdare, ma era ancora l’equivalente di un uragano di categoria 2 con venti che si avvicinavano a 175 km/h, o circa 109 mph.

I venti si sono attenuati e la tempesta si è indebolita all’equivalente di un uragano di categoria 1 entro mezzogiorno, secondo il Joint Hurricane Warning Center. Ma la provincia di Quang Nam, sede della storica città di Hoi An e della calda località balneare di Da Nang, ha subito inondazioni.

Più di 100.000 case con 400.000 persone sono state evacuate martedì, secondo Vietnam News, il quotidiano inglese gestito dall’agenzia statale Vietnam News Agency. Circa 11.000 turisti stranieri e 7.000 visitatori domestici risiedono in città.

Il governo ha anche affermato che le autorità locali hanno incaricato quasi 58.000 barche con 300.000 lavoratori a bordo di trasferirsi in rifugi sicuri.

Pham Nguyen Duc Anh, 24 anni, insegnante di inglese presso Teach For Viet Nam con sede nel distretto di Que Son, provincia di Quang Nam, insieme al suo coinquilino hanno deciso di rimanere a casa del vicino martedì sera perché temevano che la casa sarebbe stata vulnerabile ai forti venti . .

Quando sono tornati a casa mercoledì mattina tardi, quando la tempesta ha iniziato a placarsi, hanno scoperto che il loro tetto era stato parzialmente distrutto e che l’acqua era penetrata nella loro casa, ma le cose non erano così male come inizialmente temevano.

“Era la prima volta che vivo qui, visto che vivo in zona [that is] vulnerabili ai disastri climatici.

Prima norvegia Al loro arrivo, le autorità vietnamite hanno bandito le navi dal mare e chiesto agli studenti di rimanere in casa.

Continuerà a portare forti venti e boom lungo la costa vicino a Da Nang e si prevede che si indebolirà man mano che viene spinto verso l’interno nel sud-est asiatico. Il Vietnam centrale, il Laos meridionale e la Thailandia settentrionale sono a rischio di inondazioni nelle prossime 48 ore.

Alle autorità locali è stato chiesto martedì di annullare le riunioni non essenziali per concentrarsi sulla prevenzione e il controllo delle tempeste, ha riferito Viet Nam News.

La provincia di Thua Thien Hue, che ospita più di 2.000 pescherecci e circa 11.000 pescatori, domenica ha anche impedito alle navi di prendere il mare tra gli avvertimenti che la tempesta avrebbe portato forti venti, onde alte e inondazioni, secondo Vietnam News.

Il primo ministro vietnamita Pham Minh Chinh ha presieduto martedì un incontro urgente con i funzionari di almeno otto province che dovrebbero essere colpite dalla tempesta per discutere gli sforzi di risposta, ha riferito l’agenzia di stampa del Vietnam.

Ministeri, filiali e località, in particolare i capi di queste unità, devono rafforzare le loro responsabilità per garantire la sicurezza, la vita e la proprietà delle persone e dello stato nel contesto del tempo. Il primo ministro ha affermato che, secondo Viet Nam News, il cambiamento climatico sta diventando sempre più estremo e insolito, il che sta causando conseguenze molto gravi.

Il tifone Noru ha lasciato le Filippine intorno alle 20 di lunedì, secondo A bollettino Dall’amministrazione filippina dei servizi atmosferici, geofisici e astronomici (PAGASA), dopo che forti venti e piogge torrenziali hanno spazzato Luzon, l’isola più grande e popolosa del paese.

Otto persone sono morte in incidenti legati al tifone, inclusi cinque soccorritori, ha affermato martedì il National Disaster Risk Reduction and Management Council.