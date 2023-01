TikToker ha utilizzato tortilla chips per misurare la micro buccia di perizoma, Bralette

Una donna ha condiviso un video del suo micro bralette e perizoma Skims su TikTok il 22 gennaio.

Ha usato le patatine in stile ristorante di Trader Joe per mostrare il volume, che è diventato virale su TikTok.

Il video ha anche spinto i fan a condividere barzellette nella sezione dei commenti.

Per il divertimento di Internet, una donna ha usato le tortilla chips in stile ristorante di Trader Joe per dimostrare le dimensioni del suo reggiseno e perizoma Skims.

La linea di abbigliamento e abbigliamento di Kim Kardashian, Skims, ha fatto scalpore su TikTok domenica scorsa quando una donna di nome Sarah, sotto il suo account @Babisarita, un video su un recente acquisto. Ha detto a Insider che “ha colto l’occasione” in Skims Fits Everybody micro perizoma E Bralette a micro triangoloche costa circa $ 40 in totale.

“Quindi, se stai osservando il mini bikini SKIMS e ti stai chiedendo le dimensioni, queste sono tortilla chips di grandi dimensioni”, ha detto Sarah. Ha incluso una foto per il confronto, che mostrava le coppe del bralette e del perizoma ricoperte da singole lamine.

Foto di reggiseno e micro perizoma Skims dall’account TikTok @bbysarita.



@bbysarita/TIkTok









Sarah in seguito ha sperimentato una combinazione di bralette e micro perizoma e ha condiviso i suoi pensieri a Segui il filmato.

I rappresentanti di Skims non hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento di Insider.

Sarah ha fatto un TikTok sulla sua bralette e micro perizoma dopo che il suo ragazzo e il suo ragazzo l’hanno chiamata mentre giocava a “Dorito bikini”

Sarah, un’ingegnere del software di 28 anni, ha detto a Insider che ha deciso di rischiare con il reggiseno argentato e i micro tanga dopo che sono stati messi in vendita. In precedenza aveva acquistato un bralette bicolore per un festival musicale estivo, ma ha provato il mini perizoma non appena la lingerie è arrivata a casa sua dopo un recente ordine.

“Ho riso così tanto per quanto fosse piccolo”, ha detto Sarah. “Sono rimasto sorpreso da quanto fossero piccoli i loro pantaloni, specialmente quando li hai provati sopra i vestiti. Erano tutti fili”.

L’idea di condividere un confronto delle taglie su TikTok è decollata dopo che il fidanzato di Sarah, Ryan, e il loro comune amico, Sean, si sono presi gioco del suo reggiseno e dei micro-perizomi.

“Il mio amico Ryan e il nostro migliore amico Sean lo chiamavano il bikini Dorito quando ho indossato la maglietta per la prima volta”, ha detto Sarah. “Stavamo piangendo ridendo per le dimensioni dei fondi, e lui ha tirato fuori le tortilla chips dall’armadio e ha fatto un confronto. Le patatine erano più grandi di tutto il tessuto di un bikini.”

Sarah ha detto che il suo ragazzo in seguito le ha inviato la foto e l’ha pubblicata per la prima volta sulle sue storie di Instagram prima di condividerla su TikTok. Il video è diventato rapidamente virale sull’app, raccogliendo oltre 7,9 milioni di visualizzazioni in meno di una settimana e quasi 5.000 commenti da parte degli utenti di TikTok, molti dei quali hanno deriso il calvario.

“(Apre una borsa di Doritos) pattina la truffa”, un commento ha raccolto 20.000 Mi piace letti.

“Il burrito spesso a 5 strati è di almeno 5 tortilla chips”, un altro commento ha aggiunto 67.000 Mi piace.

Anche l’account TikTok ufficiale di Urban Decay è intervenuto, scrivendo: “Passa le viscere”.

Secondo Sarah, le battute e la combinazione di doppi sensi l’hanno colpita quando il video ha iniziato a guadagnare popolarità online.

“Sono rimasto sorpreso quando il social media manager di Urban Decay Cosmetics ha iniziato a partecipare alle battute”, ha detto Sarah. “Sto aspettando di vedere se Kim reagirà”.

E mentre la maggior parte dei commenti erano per ridere, alcuni utenti di TikTok hanno sottolineato che la bralette sarebbe perfetta per chi ha un torace più piccolo.

“Finalmente un reggiseno per me”, ha scritto una persona.