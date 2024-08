Tina Charles guida il Dream e si porta al secondo posto nella classifica dei punteggi WNBA

COLLEGE PARK, Georgia – Tina Charles è salita al secondo posto di tutti i tempi nella WNBA segnando con 12 punti e 17 rimbalzi mentre l’Atlanta Dream ha battuto il Phoenix Mercury 72-63 mercoledì sera.

Alisha Gray ha segnato 21 punti e Rhyne Howard ne ha aggiunti 19 guidando il Dream team (10-17), che ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva, la migliore in questa stagione dopo essere entrato in pausa a causa delle Olimpiadi dopo otto sconfitte consecutive.

Charles, la scelta numero 1 nel Draft 2010 del Connecticut, ha aperto le marcature nel quarto quarto con una tripla dall’alto della corsia, superando i 7.488 punti di Tina Thompson. Charles, che ha segnato 7.491 punti, è più di 3.000 dietro Diana Taurasi (10.500), che ha segnato solo una tripla alla fine di questa partita.

Due sono buoni Tina Charles è ora la marcatrice numero 2 nella storia della WNBA. Uno sguardo ai primi cinque giocatori dopo gli eventi di mercoledì sera: giocatore Punti professione Diana Taurasi 10.500 Tina Carlo 7.491 Tina Thompson 7.488 Tamika Catture 7.380 Dewana Bonner 7.327

Il canestro di Charles ha rotto il 48-48 e ha dato inizio ad un parziale di 17-2 che ha rotto la partita. La giocatrice di riserva Maya Caldwell ha segnato tutti e sei i suoi punti dopo una tripla di Charles.

Gray ha effettuato due tiri liberi per il 65-50 con 5:26 rimasti. Quando domenica hanno battuto il Sun, i Dream hanno aperto il quarto quarto con un vantaggio di 19-2.

Charles ora ha 184 doppiette in carriera e gli bastano solo 10 minuti per superare Sylvia Fowles, il numero più alto mai registrato nella storia del campionato. È stata anche la sua 38esima partita in carriera in cui ha raccolto 15 rimbalzi, la seconda per un giocatore nella storia della WNBA dietro Fowles (43).

Kahlee Cooper ha guidato il Mercury (15-14) nel punteggio con 22 punti, mentre Brittney Griner aveva 14 punti. I Mercury hanno superato gli avversari nel possesso palla 47-33, compreso 16-3 in fase offensiva.

Tina Charles festeggia dopo essere diventata la seconda miglior marcatrice nella storia della WNBA. Ora ha 7.491 punti, solo un punto dietro Diana Taurasi. Adam Haji/NBAE tramite Getty Images

Atlanta è stata in grado di limitare il vantaggio di Phoenix effettuando 2 tentativi su 15 e commettendo cinque falli nel primo quarto portandosi in vantaggio per 19-6.

Il Dream team non è riuscito a segnare alcun gol nel secondo quarto, sprecando i primi 11 tentativi. Cooper ha segnato due canestri consecutivi portando Phoenix in vantaggio per 25-24. Gray ha poi segnato due triple e Howard ha segnato un’altra tripla aiutando il Dream a portarsi in vantaggio per 34-26 all’intervallo.

La serie di vittorie consecutive di Atlanta è arrivata contro Seattle, Connecticut e Mercury, squadre con record di vittorie e posti per i playoff. Ora Atlanta è a una partita dal posto finale dei playoff e venerdì ospiterà nuovamente Phoenix.

Questo rapporto utilizzava informazioni dell’Associated Press.