TKO di Rolando Romero acquisisce Gervonta Davis sui social media

Gerfonta “Tank” Davis e Rolando “Rully” Romero sono saliti sul ring del Barclays Center di New York sabato con record di imbattibilità e dozzine di ko tra di loro.

Davis, il terzo peso welter leggero maschile di ESPN, ha cercato di difendere il suo titolo WBA “normale”, mentre Romero ha combattuto per il titolo mondiale per la prima volta nella sua carriera.

Prima della partita, Rowley non era timido nell’esprimere ciò che provava per Tank. Davis ha dichiarato che questo sarebbe stato l’ultimo incontro nel suo accordo pluriennale con Mayweather Promotions.

“Floyd ha fatto un lavoro straordinario con lui”, ha detto Romero a ESPN. “Senza Floyd, Gervonta Davis non è niente. Probabilmente ha ancora le sue abilità e tutto questo, sai. Ma in termini di marketing, non ha personalità zero.



“Non sta facendo nulla per aiutare lo sport della boxe”, ha aggiunto.

Il La tensione tra loro era evidente Durante la conferenza stampa prima dell’incontro.

Quando finalmente si sono incontrati sul ring sabato, si sono scambiati colpi per sei round di una relazione avanti e indietro.

Alla fine, Davis ha vinto per KO tecnico.

La sicurezza dei santi a New Orleans Terrano Mathieustar dei Brooklyn Nets Kevin Durant Altri sono stati catturati e hanno condiviso i loro pensieri sulla lotta.

TANK UN CATTIVO RAGAZZO! – Teran Mathieu (@Mathieu_Era) 29 maggio 2022

Parlo alla TV come se fossi un uomo tagliente. 🗣 Diamogli un carro armato – Kevin Durant (@KDTrey5) 29 maggio 2022

Sai quale sarà il risultato finale 😤..smettila di giocare con questo ragazzo! Incorpora il tweet 🔥🔥🔥 – Trae Young (TheTraeYoung) 29 maggio 2022

battitore pesante come Incorpora il tweet !!! narghilè – Odell Beckham Jr. (oggetto) 29 maggio 2022

Il carro armato è migliorato mentre la lotta continuava… un vero eroe – Keenan Allen (@Keenan13Allen) 29 maggio 2022

notte notte – Micah Parsons (@MicahhParsons11) 29 maggio 2022

Gambe sciolte Gambe sciolte 😂😂😂 – Ja Morant 29 maggio 2022

uomo caduto: missile:: missile:: missile: Incorpora il tweet Riproduzione in pausa della verità: open_mouth: ‍: trattino:: open_mouth: ‍: trattino: – Lamar Jackson (@Lj_era8) 29 maggio 2022

OHHHH MIAAA – Milo (@MELOD1P) 29 maggio 2022