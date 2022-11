Todd e Julie Chrisley sono stati condannati per frode e reati fiscali

Cnn

Le star dei reality TV Julie e Todd Chrisley sono state condannate al carcere lunedì dal tribunale federale.

La coppia “Chrisley News” è stata dichiarata colpevole a giugno di cospirazione per frodare le banche per oltre 30 milioni di dollari in prestiti fraudolenti, CNN riportato in precedenza. Inoltre, sono stati condannati per diversi reati fiscali, tra cui il tentativo di frode all’Agenzia delle Entrate.

Il giudice Eleanor L. ha deciso. Ross ha assegnato a Todd Chrisley 12 anni di prigione e tre anni di rilascio controllato. Sua moglie, Julie Chrisley, è stata condannata a sette anni di carcere e tre anni di libertà vigilata. Ryan Buchanan, il procuratore degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della Georgia, ha dichiarato durante una conferenza stampa dopo l’udienza di condanna che il loro contabile Peter Tarantino è stato condannato a tre anni di carcere e tre anni di libertà vigilata.

Secondo il Dipartimento di Giustizia, le prove nel caso hanno dimostrato che la famiglia Chrisley è riuscita a ottenere i prestiti presentando dichiarazioni bancarie false, relazioni di audit e rendiconti finanziari. Un comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia afferma che il denaro è stato utilizzato per acquistare auto di lusso, vestiti, immobili e viaggi.

Quindi, mentre guadagnavano milioni di dollari nel loro precedente reality show, i Chrisley, insieme al loro contabile, hanno cospirato per frodare l’IRS ed eludere la riscossione delle tasse arretrate.

“Chrisley Knows Best” ha debuttato nel 2014 su USA Network. I nuovi episodi, girati prima del processo, debutteranno il prossimo anno.

In una breve dichiarazione alla CNN a giugno, uno degli avvocati di Todd Chrisley, Bruce Morris, ha dichiarato di essere “deluso dal verdetto” e di voler fare appello.

La CNN ha contattato i rappresentanti dei Chrisley e Tarantino per un commento sulla sentenza di lunedì.