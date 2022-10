Todd Howard dice che Starfield non è “fantascienza hard”, è un videogioco

Un nuovo video di Bethesda ci fornisce maggiori dettagli in merito starfieldIl primo nuovo franchise originale dello studio da anni.

Martedì, lo studio ha lanciato a Nuova serie di video chiamata Constellation Questions, in cui vengono poste varie domande dei fan al game director Todd Howard. Il video copre una varietà di argomenti, dal volo spaziale, alle opzioni di dialogo e persino a temi.

In primo luogo, Howard ha indirizzato l’ispirazione a starfield. Ha citato due giochi che hanno avuto un impatto speciale: cane del sole Per Apple 2, Atari ST, il passeggeroGioco di ruolo carta e penna.

Ciò ha portato i fan a chiedersi se starfield È fantascienza “dura” – nel senso che è più radicata nella scienza reale – o no. Howard ha detto che Starfield è una fantascienza difficile secondo lui, ma quel chilometraggio varierà in base a ciò che potrebbero pensare i fan. Tuttavia, Howard era chiaro che questo è ancora un videogioco sul divertimento, quindi il team ha ritrattato alcune delle potenziali frustrazioni che un’ambientazione fantascientifica più realistica potrebbe portare. Ad esempio, un giocatore può originariamente rimanere senza carburante nello spazio, lasciandolo a galla. Da allora questo è stato rimosso e, invece, il carburante del giocatore e il tipo di spinta gravitazionale limitano la distanza che i giocatori possono raggiungere contemporaneamente. Irreale, sì, ma è decisamente meno frustrante per i fan.

Howard ha quindi affrontato le varie caratteristiche del gioco, che offrono sia un effetto positivo che un compromesso negativo. Ecco alcuni esempi di temi presenti nel video:

Dream Home – Hai una casa personalizzabile su un pianeta tranquillo, ma devi pagare 50mila mutuo ogni settimana

Estroverso – Usi meno ossigeno se hai un compagno, ma di più se sei solo

Freestar Collective Settler – Ottieni opzioni di dialogo speciali e migliori ricompense da alcune fazioni, ma maggiori ricompense per l’offesa con altre

Adora l’eroe – Il fan di Rando ti apparirà per infastidirti molto, ma porterà regali

Introverso – Più resistenza da solo, meno quando hai compagni

Kid Stuff – Puoi visitare i tuoi genitori a casa loro, ma il 10% dei tuoi soldi andrà a loro automaticamente

Neon Street Rat – Ottieni l’accesso a speciali opzioni di dialogo e migliori ricompense su Neon. I bonus del crimine sono aumentati con le altre fazioni.

Enlightened High – Puoi accedere a un forziere pieno di oggetti in House of the Enlightened, ma perdere l’accesso a un altro forziere

Cresciuto a livello globale: accedi a un forziere pieno di oggetti in Sanctum Universum, ma perdi l’accesso a un altro forziere

Fondamentalmente, i giocatori possono rimuovere questi tratti per sbarazzarsi dei loro effetti negativi (e positivi) completando un’attività o un’attività. I giocatori che prendono una decisione sbagliata all’inizio non avranno bisogno di riavviare il gioco solo per riciclare i loro tratti caratteriali.

Infine, Howard ha parlato un po’ del sistema di dialogo. Senza entrare troppo in profondità, ora esiste un sistema di persuasione basato sui punti in cui i giocatori possono spendere punti per ottenere un punteggio migliore. In questa sezione, Howard ha anche rivelato che il gioco ha attualmente più di 250.000 righe di dialogo Si allinea con 1000 pianeti.

Bethesda ha incoraggiato i giocatori a rispondere con più domande tramite l’hashtag #starfieldquestions su Twitter. Verranno lanciati Bethesda e Microsoft starfield Esclusivamente per PC e Xbox all’inizio del prossimo anno.