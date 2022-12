Tom Brady e i Bucs trovano un modo per battere i Saints con un touchdown vincente negli ultimi secondi

Il bucanieri di Tampa Bay L’attacco non riesce a giocare bene per 60 minuti. Se questo accadrà, accadrà a questo punto della stagione.

Ma tutti i Buccaneers necessari lunedì sera per ottenere una grande vittoria nell’NFC South hanno giocato bene per circa cinque minuti. E il più grande quarterback nella storia della NFL era lì per assicurarsi che accadesse.

Tampa Bay, che era in svantaggio di 13 punti alla fine del quarto quarto e sembrava non avere possibilità su un tiro da touchdown, ha segnato a tre minuti dalla fine. Poi la difesa ha forzato un calcio veloce e le ha restituito il pallone Tom Brady, che ha condotto una campagna vincente. Brady potrebbe non essere lo stesso giocatore che era due decenni fa, ma riesce comunque ad avere dei momenti magici. Brady ha colpito il running back Rashad White per un touchdown di 6 yard a tre secondi dalla fine, e il punto in più ha dato a Tampa Bay una drammatica vittoria per 17-16. I pirati sono migliorati a 6-6 e sono in grado di vincere una brutta divisione.

ESPN ha dichiarato nella sua trasmissione che i Pirati non hanno vinto quando sono stati in svantaggio di 8 o più punti nel quarto trimestre dal 2012. Non hanno davvero avuto affari vincenti lunedì sera. Ma quando Brady aveva bisogno di fare alcune giocate in un momento difficile, è arrivato come aveva fatto tante volte prima.

Prima di lunedì sera, Brady era 0-37 nella regular season e 1-43 nei playoff quando era in svantaggio di 13 o più punti nel quarto quarto, Secondo statistiche e informazioni ESPN. L’unica vittoria affrontando questo tipo di svantaggio prima di una rimonta contro i Saints è stata il Super Bowl LI vs Atlanta Falcons.

Bucs fa fatica a muovere la palla

Il gioco è iniziato bene per i pirati. Hanno avuto un drive da 16 giocate, 72 yard e, sebbene si sia concluso con un field goal, è stato un inizio positivo.

Poi Tampa Bay ha smesso di segnare. Per il resto del tempo hanno avuto tre palloni, un intercetto e un inginocchiamento per chiudere il primo tempo.

New Orleans non è stata molto migliore in attacco, ma i Saints hanno colpito Touchdown di 30 yard a Collina Tesum. Hanno ottenuto un canestro sul campo alla fine del primo tempo e si sono portati in vantaggio per 10-3 nel primo tempo. In attacco la prestazione non è stata eccezionale, ma la difesa ha tenuto in gioco i Saints.

La storia continua

I Saints non hanno fatto molto bene in questa stagione, ma l’allenatore Dennis Allen è stato fantastico contro il Tampa Bay durante l’era Brady. La scorsa stagione, i Saints hanno eliminato i Pirates 9-0. Da quando si è unito ai Buccaneers, Brady è solo 1-4 contro i Saints nella stagione regolare in arrivo (anche se i Bucs hanno vinto un playoff contro New Orleans sulla strada per un titolo del Super Bowl).

Per circa 55 minuti, sembrava che Allen avesse di nuovo il numero di Brady ei Saints, che erano 4-8 all’inizio della partita, sarebbero tornati nella corsa NFC South con una grande vittoria. Ma Brady in qualche modo ha trovato un modo.

Tom Brady e i Tampa Bay Buccaneers hanno avuto una grande vittoria sui Saints. (Foto di Mike Carlson/Getty Images)

Box, Tom Brady ha una bella vittoria

Non sembravano esserci molte speranze per i Buccaneers dopo che i Saints si erano portati in vantaggio per 16-3 nel quarto quarto. L’attacco non è riuscito a mantenere la spinta e la difesa sembrava esausta e non è riuscita a scendere dal campo nel secondo tempo. I Saints hanno avuto due piste per la maratona. Entrambi i drive sono finiti in field goal, ma non era che Tampa Bay stesse segnando velocemente. o affatto.

Nel quarto quarto, a circa sette minuti dalla fine, i Buccaneers hanno affrontato il quarto e il 10 nel proprio territorio. Brady ha cercato di fare pressione sugli allenatori per farlo. Tampa Bay ha lasciato l’attacco in campo per un momento, poi ha inviato alla squadra un punt. Aveva senso andare lì, ma l’allenatore dei Buccaneers Todd Bowles ha scommesso e ha fatto affidamento sulla sua difesa.

Alla fine i pirati si animarono nell’attacco. Hanno segnato a tre minuti dalla fine della partita. l’interferenza nel passaggio entra in un passaggio lungo a Mike Evans Prepara un passaggio di touchdown di 1 yard per un tight end Kid Ottone. I pirati avevano tre punti per forzare un punt successivo, con una schiacciata da una safety KeanuNeil Grandi colpi Andy Dalton Un passaggio incompleto dalla mano di Hill. Ciò ha dato a Brady la possibilità di uscire da una partita incredibilmente brutta per Tampa Bay entro tre quarti e mezzo.

Brady ha preso vita durante l’esercitazione di due minuti. Scotty Miller ha preso un calcio d’inizio fino alla linea delle 20 yard dei Saints. Giulio Jones Ha fatto in modo che il circo mantenesse la linea delle 5 yard con circa 30 secondi rimasti. Chris Goodwin Ha preso quello che avrebbe potuto essere un touchdown ma ha lasciato andare il contrasto Donovan Smith È stato chiamato per un rigore, che ha messo i Buccaneers in una situazione difficile. Non importava. Brady ha lanciato un altro passaggio da touchdown.

I Buccaneers non sono molto bravi in ​​questa stagione. Ma probabilmente andranno ai playoff. E Brady ha dimostrato di poter ancora creare dei ricordi. Ha 45 anni e sta ancora aggiungendo alla sua eredità.