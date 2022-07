Tomás Nido segna quando i Mets si allontanano dai Marlins in fallo

Successivamente, Showalter ha riso della natura episodica della situazione: il giorno di Hernandez, i Mets non solo hanno vinto la War of Basics, ma hanno anche legato il gioco a un piccolo rullo sotto la linea di base (terzo). Ha scherzato dicendo che avrebbe permesso ai media di usare le proprie parole per tracciare parallelismi, cosa che non sembra difficile da fare oggi. Almeno, parte del successo principale a New York è stato dovuto a Showalter, che predica il mondano in modi che i precedenti registi non hanno fatto. Lindor, che venne anche lui, la definì “la mentalità Buck”.