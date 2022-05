Tomb Raider, i nuovi possessori di Deus Ex rilasceranno molti giochi

Quando ha comprato l’Embracer Group Cavaliere della tombaE L’ex dio E un sacco di altre cose all’inizio di questo meseI fan erano entusiasti di poter effettivamente vedere meno giochi di questa amata serie di quanti il ​​miserabile Square Enix fosse riuscito a fare in un decennio di abbandono.

Beh, forse lo prendiamo o lo prendiamo allora, Perché negli ultimi risultati finanziari di EmbracerDopo la risposta “travolgente e positiva” agli acquisti, afferma la società, vedono “un grande potenziale” nel rilasciare quanti più giochi – e altre cose – in base a quelle caratteristiche che riescono a gestire.

Dopo la fine del trimestre, abbiamo rafforzato le nostre capacità di sviluppo e il portafoglio IP stipulando un accordo per acquisire Crystal Dynamics, Eidos Montreal, Square Enix Montreal, tra cui Tomb Raider, Deus Ex, Thief e Legacy of Kain, tra gli altri. L’annuncio ha ottenuto una risposta travolgente e positiva. Vediamo un grande potenziale, non solo nei sequel, ma anche nei remaster, nei trasformatori, nei derivati ​​e nei progetti Transmedia in tutto il gruppo.