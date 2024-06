Tony Awards 2024: Stereoscopico, esilarantemente andiamo avanti e gli sconosciuti vincono alla grande | Premi Tony

La 77esima edizione dei Tony Awards è stata dominata da importanti vittorie per gli spettacoli Stereophonic, Merrily We Roll Along e The Outsiders, nonché per gli attori Jeremy Strong e Daniel Radcliffe.

Stereoscopic, l’opera più nominata nella storia dei Tony con 13 nomination, ha portato a casa cinque premi, incluso quello per la migliore opera. Racconta la storia di un gruppo rock britannico-americano negli anni ’70 che cercava di produrre un album.

Il drammaturgo David Adjmi ha parlato di come gli ci siano voluti 11 anni per salire sul palco. “È davvero difficile dedicarsi all’arte, dobbiamo finanziare l’arte in America”, ha detto sul palco. Gloria Oladipo di The Guardian lo ha definito “un esempio trionfante di ciò che accade quando l’arte ha il tempo di evolversi” in una recensione a cinque stelle.

Il revival del musical fallito di Stephen Sondheim “Merryly We Roll Along” ha portato a casa quattro premi. Lo spettacolo, che inizialmente si concluse bruscamente dopo il suo lancio nel 1981, vinse il premio come miglior revival di un musical, mentre le star Daniel Radcliffe e Jonathan Groff vinsero per le loro performance.

Radcliffe ha ringraziato i suoi genitori per aver interpretato Sondheim nel drive-in, definendo lo spettacolo “una delle migliori esperienze della mia vita” e lodando il cast e la troupe. “Non lo avrò mai più così bene”, ha detto.

Groff, nominato due volte in precedenza, ha tenuto un discorso emozionante in cui ha affermato che “il teatro musicale continua a salvare la mia anima” e ha elogiato i suoi genitori per avergli permesso di essere se stesso.

Daniel Radcliffe, nella foto da Tony domenica sera. Fotografia: Steve Eichner/REX/Shutterstock

The Outsiders, basato sul romanzo di S.E. Hinton e prodotto dalla vincitrice dell’Oscar Angelina Jolie, ha portato a casa il premio per il miglior musical e altri tre premi. Dania Taymor, nipote dell’acclamata regista Julie Taymor, ha vinto il premio come miglior regista in un anno in cui le donne costituivano la maggioranza dei candidati alla regia.

La star di Succession, vincitrice dell’Emmy Award, Jeremy Strong ha vinto il premio come attore protagonista in una commedia per la sua interpretazione in An Enemy of the People, battendo Liev Schreiber e William Jackson Harper. Ha descritto il gioco ambientalista ammonitore di Henrik Ibsen come un “grido dal cuore” con “le dure verità che ci fissano ora”.

Jeremy Strong accetta un Tony Award per la sua interpretazione in An Enemy of the People. Fotografia: Theo Wargo/Getty Images per la Tony Awards Productions

Hell’s Kitchen, basato sulla vita e la musica di Alicia Keys, ha vinto due premi per le attrici Malé Joy Moon e Kesia Lewis. Keys ha anche eseguito Empire State of Mind sul palco con Jay-Z.

Il dramma familiare dalla commedia cupa “Appropriate” ha vinto il premio come miglior revival di un’opera teatrale e come miglior attrice protagonista per Sarah Paulson, che ha battuto Jessica Lange e Rachel McAdams. Ha ringraziato il drammaturgo Branden Jacobs-Jenkins per averle dato un personaggio che ha “la speranza di essere visto” e ha parlato del perché il teatro è un modo importante per imparare cosa significa essere umani. Ha anche vinto un premio per il design dell’illuminazione per lo spettacolo.

La conduttrice Ariana DeBose ha elogiato “l’ambiziosa stagione di Broadway” con 36 nuove produzioni. “I titoli dei giornali sono francamente terrificanti per la maggior parte del tempo, ma il teatro è un luogo sicuro per tutti noi”, ha detto. In seguito ha scherzato sul rap diventato virale ai Bafta dell’anno scorso, sostenendo che avrebbe scritto un musical di tre ore basato su di esso.

Ariana DeBose, che ha ospitato l’evento. Fotografia: Theo Wargo/Getty Images per la Tony Awards Productions

La serata era piena di celebrità che sono state dietro le quinte in questa stagione, tra cui la vincitrice dell’Oscar Jolie, la candidata all’Oscar Taraji P. Henson e Hillary Clinton. Clinton, che ha ricevuto una standing ovation, ha parlato dell’importanza del voto mentre eseguiva una canzone della band Suffs.

C’è stato anche un tributo speciale a Chita Rivera, morta a gennaio all’età di 91 anni, guidato da Brian Stokes Mitchell, Audra McDonald e Bebe Neuwirth. “L’aria scintillava quando è salita sul palco”, ha detto Neuwirth, e MacDonald l’ha definita una delle voci “perfette” di Broadway.

Tra gli spettacoli nominati rimasti a mani vuote c’erano: The Notebook, Mary Jane, Days of Wine and Roses, Lempicka e Mother Play.

La cerimonia del 2023 si è tenuta durante lo sciopero degli scrittori, il che significa che DeBose, che ha ospitato anche l’anno scorso, è rimasto senza una sceneggiatura per la notte. Tra i grandi vincitori dello scorso anno figurava il dramma familiare di Tom Stoppard e Jodie Comer Leopoldstadt.