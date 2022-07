Tony Dow, star di “Leave It To Beaver”, si sottopone a cure in hospice nelle “ultime ore”, dice il figlio

Tony Dow, meglio conosciuto per il ruolo di Wally Cleaver in Leave It to Beaver, è stato ricoverato in hospice nelle “ultime ore”, ha detto suo figlio a Fox News Digital.

“Questo è un momento difficile”, ha detto Christopher Dow. “Sì, è ancora vivo, ma nelle sue ultime ore; sotto la cura degli anziani”.

Martedì, il team di gestione di Dow ha detto che l’attore era morto in un post su Facebook, ma da allora il post è stato cancellato dai social media.

Suo figlio ha spiegato a Fox News Digital che la moglie di Dow, Lauren Schulkind, aveva fornito “informazioni false” al suo team di gestione. Secondo TMZ, la moglie di Dow è “molto confusa” e “pensava che suo marito fosse morto”. Poi l’ho detto al gruppo dirigente di Dow.

A maggio, Schulkind ha annunciato che il suo cancro era tornato appena un mese dopo aver festeggiato il suo 77esimo compleanno.

“Cari amici e fan di Tony Dow, ho alcune notizie molto tristi da condividere con voi”, scrisse Schulkind all’epoca. “Purtroppo, a Tony è stato diagnosticato di nuovo un cancro. Si sta avvicinando coraggiosamente a questa realtà, ma è davvero straziante.

“Vogliamo ringraziarvi in ​​anticipo per i vostri pensieri interessati. Il nostro amore, Lauren e Tony.”

Durante la sua infanzia, Dow ha recitato al fianco di Jerry Mathers, Barbara Billingsley, Hugh Beaumont e Ken Osmond in Leave It To Beaver. Lo spettacolo originariamente è andato in onda per sei stagioni sulla CBS prima di passare alla ABC.

L’attore ha partecipato allo spettacolo di reunion, “Still the Beaver”, e alla serie sequel dello spettacolo, “The New Leave It to Beaver”.

Dow è anche meglio conosciuto per i suoi ruoli in “Star Trek: Deep Space Nine” e “Babylon 5”.