Tony Dow, Wally Cleaver ‘Leave it to Beaver’, muore a 77 | TV USA

Tony Dow, il cui ruolo di Wally Cleaver nella sitcom Leave It to Beaver ha contribuito a creare l’immagine popolare e duratura dell’adolescente americano negli anni ’50 e ’60, è morto mercoledì. Aveva 77 anni.

Frank Bilotta, che ha rappresentato Dow nel suo lavoro di scultore, ha confermato la sua morte in un’e-mail all’Associated Press.

Non è stato fornito alcun motivo, ma Dow era in ospedale e a maggio ha annunciato di avere un cancro alla prostata e alla cistifellea.

“Anche se questo è un giorno molto triste, mi sento a mio agio e in pace perché è in un posto migliore”, ha detto Christopher, il figlio di Dow, in un post sulla pagina Facebook ufficiale di suo padre. “Era il miglior padre che chiunque potesse desiderare. Era il mio allenatore, il mio mentore, la mia voce razionale, il mio migliore amico, il mio testimone al mio matrimonio e il mio eroe”.

Un post sulla pagina Facebook di Dow ha riportato prematuramente martedì la sua morte, ma sua moglie e il team di gestione hanno successivamente cancellato il post e chiarito che era stato annunciato per errore.

Wally Dow era spesso infastidito ma soprattutto amava il Grande Fratello che salvava costantemente il personaggio del titolo, Theodore “Beaver” Cleaver, interpretato da Jerry Mathers, in uno spettacolo che era sinonimo della buona immagine e del benessere della famiglia americana degli anni ’50.

Dow è nato e cresciuto nella sezione hollywoodiana di Los Angeles – sua madre era una stuntman che ha lavorato come controfigura per la star del cinema muto Clara Bow – ma i suoi genitori non lo hanno spinto nel mondo dello spettacolo.

Ha fatto un piccolo atto teatrale ed è apparso in un paio di pilot. Dopo aver partecipato a una chiamata aperta, ha ottenuto la svolta decisiva per la sua carriera come Wally.

In senso orario da sinistra: Tony Dow, Hugh Beaumont, Jerry Mathers e Barbara Billingsley in una foto promozionale di “Leave It to Beaver”. Foto: Archivio fotografico CBS / Getty Images

Dow avrebbe interpretato il ruolo per sei stagioni e più di 200 episodi dal 1957 al 1963 in prima serata su CBS e ABC, e poi per più di 100 episodi negli anni ’80 nella serie sequel compilata.

Nello show, Wally, a volte lui stesso al centro della trama, naviga nei mondi delle scuole medie e superiori – il suo migliore amico a due facce Eddie Haskell al suo fianco – un po’ più saggiamente del suo fratellino. Le trame dello spettacolo suggerivano che Wally fosse vincolato da grandi cose – aveva dichiarato il suo desiderio di diventare un ingegnere aeronautico – e tendeva a trovarsi in dilemmi morali derivanti dalla sua bontà primaria.

L’episodio preferito di Dow è stato quello in cui padre Ward Cleaver, sempre pronto a insegnare, interpretato da Hugh Beaumont, vuole che i suoi figli sappiano com’è stata la sua infanzia. Li porta fuori nel deserto, anche se hanno quello che sentivano essere lo stress del lavoro a casa.

“I ragazzi non volevano andare perché Zombies From Outer Space stava recitando a teatro”, ha detto Dow in un’intervista del 2018 con Sidewalks Entertainment al Silicon Valley Comic-Con.

Dopo il viaggio, alla fine dell’episodio, Ward scopre i ragazzi in cima a una collina con un binocolo, pensando di immergersi nella natura.

“Stavano guardando gli zombi dallo spazio durante la guida”, ha detto Dao con una risata.

Lo spettacolo era ancora popolare quando è andato in onda, ma naturalmente ha fatto il suo corso con Wally che stava per andare al college e Beaver che andava al liceo.

La morte lascia Dow Mathers e Rusty Stevens, che interpretava l’amico di Beaver Larry Mondello, come l’unico membro sopravvissuto del cast principale dello show. Beaumont è morto nel 1982. Barbara Billingsley, che interpretava la madre di Wally Beaver, John Cleaver, è morta nel 2010. Ken Osmond, che interpretava Haskell, è morto nel 2020.

Dow è apparso come guest star in altre serie televisive negli anni ’60, ’70 e ’80, tra cui My Three Sons, Dr. Kildare, Adam-12, Emergency, Peg Box e Knight Rider.

Ha preso una pausa dalla recitazione per servire tre anni nella Guardia Nazionale degli Stati Uniti alla fine degli anni ’60.

Dal 1983 al 1989, in mezzo a una frenesia culturale per la televisione nostalgica, Dow ha ripreso il ruolo di Wally in The New Leave it to Beaver.

Ha iniziato a scrivere e dirigere episodi di quella serie e ha lavorato come regista in televisione per tutti gli anni ’90 in spettacoli tra cui The New Lassie, Babylon 5, Harry e Henderson e Star Trek: Deep Space Nine.

In un momento in cui tali rivelazioni erano rare, Dow ha pubblicizzato la sua depressione clinica negli anni ’80 e ha realizzato video di auto-aiuto sull’accettazione e l’affrontare la malattia.

Oltre ad apparire negli anni successivi a convegni di cultura pop, spesso al fianco di Mather, Dow ha lavorato come artista, guadagnandosi una reputazione come scultore.

Uno dei suoi bronzi è stato accettato nel 2008 alla Societe Nationale des Beaux-Arts, una mostra d’arte di 150 anni che si tiene ogni anno al Louvre.

Dow ha detto all’Associated Press nel 2012 che le sue aperture hanno attirato la maggior parte delle persone desiderose di strofinare le spalle del fratello maggiore del castoro per vedere la sua arte.

“Penso che sia difficile, specialmente con una foto di Wally, essere preso sul serio per qualcosa di diverso da quello”, ha detto, ridacchiando e scuotendo la testa.

Dow lascia la moglie di 42 anni, Lauren; Suo figlio Cristoforo. nuora, Melissa; e suo fratello Dione.