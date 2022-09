Tony Khan parla se venderà AEW

Non è un segreto che molti hanno confrontato Tutta l’élite di wrestling al campionato mondiale di wrestling Da quando l’azienda guidata da Tony Khan ha debuttato su TNT nel 2019. Di recente sono emerse domande sul fatto che AEW sia sostenibile o meno nella sua forma attuale, con discorsi su Warner Bros. Discovery e la loro relazione Con la compagnia di wrestling che è un punto di interesse in termini di speculazione. Tuttavia, indipendentemente da come andranno le cose su quel fronte, Khan ha intenzione di continuare a gestire AEW “per sempre” se può, secondo la sua intervista su “Radio di wrestling”.

“Non mi metterò mai nella posizione in cui dovremo vendere questa attività finché sarò vivo”, ha detto Khan con sicurezza.

Khan ha anche commentato che pensa che i confronti tra AEW e WCW siano spesso incoerenti. “Non è nemmeno un confronto mele-e-mele con la WCW di Eric Bischoff”, ha spiegato il presidente dell’AEW. “Aveva molte cose che lavoravano contro di lui [like] Essere di proprietà di un’altra società e non essere in grado di prendere le proprie decisioni per il sostentamento della promozione”.

Khan preferisce confrontare la sua visione per il futuro di AEW con Jim Crockett Promotions (JCP), un’azienda nota per essere un’organizzazione a conduzione familiare. “Alla fine della giornata, il mio obiettivo, lo paragonerò a quello di Jim Crockett Promotions”, ha ammesso Khan, spiegando in seguito che AEW è “un’azienda di famiglia”.

Sebbene Khan abbia elogiato lo stile di lavoro di JCP, rimane diffidente nei confronti delle cose che alla fine hanno costretto la famiglia Crockett a farlo Società venduta a Ted Turner nel 1988. “Non voglio finire come Crockett Promotions e finire nelle mani di qualcun altro”, ha detto Khan. “Questa è un’azienda di famiglia. La loro azienda esiste da molto tempo, ma qualche cattiva gestione… e vedi cosa può succedere.”