Tori per firmare Goran Dragic

Il tori Rafforza la profondità dei posti a sedere del cortile con una nuova aggiunta per gli esperti. Chicago firmerà l’ex playmaker All-NBA Goran Dragic a un contratto di un anno, secondo Jordan Schultz del Pull Up Podcast (Collegamento Twitter).

Dragic, più recentemente con i Nets, guadagnerà $ 2,9 milioni e Minimo veteranoprossima stagione, Tweet Shams Al-Shaaraniya atleta.

Dragic, che ha una stagione All-Star e una stagione All-NBA nel suo curriculum, ha giocato un ruolo cruciale durante le finali NBA degli Heat al campus “bolla” di Orlando nel 2020. La produzione del portiere sloveno è caduta a terra la stagione successiva a causa di un infortunio problemi, e lui è stato… Alla fine se ne è occupato con i Raptors nella firma e nell’accordo commerciale che è arrivato Kyle Lowry Con il caldo nella stagione 2021.

L’anno scorso, Dragic ha collezionato solo cinque presenze con il Toronto prima di raggiungere un accordo per lasciare il club perché era alla ricerca di un accordo adeguato. Il 36enne è stato spedito al Tottenham e ha negoziato un buyout con il San Antonio, poi rilevato dai Nets come free agent.

In 16 partite con Brooklyn, comprese sei partenze, Dragic ha segnato una media di 7,3 PPG, 4,8 APG e 3,2 RPG, registrando divisioni di tiro di .376/.245/.739. Sebbene i suoi numeri di assist e rimbalzi fossero in linea con le sue medie in carriera di 4,8 APG e 3,1 RPG, la sua efficienza di registrazione di oltre 25,5 mpg per Brooklyn era ben lontana dalla sua media di carriera in 14 anni di 13,7 PPG in .460/ .362/. 767 riprese.

L’aggiunta di Dragic segna il quarto accordo di free agent di Chicago in questa bassa stagione. La squadra ha accettato di firmare nuovamente l’All-Star Shooting Guard Zach Lavigne Al massimo dell’affare, è portare avanti la profonda riserva Derek Jones Jr.e aggiungerà il centro di riserva per il lavoratore giornaliero André Drummond per aumentare il suo rimbalzo.

Come osserva Yossi Gozlan di HoopsHype (Via Twitter), grazie all’accordo sul salario minimo di Dragic, i Bulls hanno ora circa $ 1,7 milioni in meno di tasse sul lusso in questa stagione e portano circa 15 giocatori con contratti garantiti. Gozlan aggiunge che Chicago ha ancora circa 7 milioni di dollari da utilizzare dall’esenzione di livello medio per i non contribuenti.

È più probabile che qualsiasi altra modifica al roster dei Bulls arrivi dal commercio che dal libero arbitrio. L’apertura di un posto nell’elenco ora per aggiungere un altro free agent richiede la negoziazione o l’assegnazione di un toro esistente con uno stipendio garantito. Il team ha anche un’eccezione commerciale di $ 5 milioni che scadrà dopo il 7 luglio.

Se i rialzisti fanno un accordo, potrebbe essere necessario andare in profondità nella loro zona di difesa. Aggiunge la squadra alla gamma di guardie che ha già Lonzo PiscinaE il Alessio CarusoE il Ayo DosunmoE il Kobe BiancoAnche se la salute del pallone è diretta alla prossima stagione il punto interrogativo rimane.

KC Johnson della NBC Sports Chicago I rapporti indicano che la squadra si aspetta che l’attuale roster sia solido per il ritiro in autunno, anche se riconosce che la squadra sembra avere un surplus di guardie.