Toyota ha altre cattive notizie per i proprietari di auto

Toyota Motor Corporation. (TM) – Ottieni il rapporto della Toyota Motor Corporation Quale Lanciata la prima auto elettrica americana bZ4x ad aprile, ha avuto sfortuna nell’ultimo anno.

Nonostante abbia lanciato la sua nuovissima auto elettrica per competere contro Tesla (TSLA) – Ottieni il rapporto di Tesla Inc.roccaforte (F) – Ottieni un rapporto Ford Motor CompanyMotori generali (GM) – Ottieni il rapporto della General Motors E Volkswagen con grande attesa, l’azienda ha subito alcuni fallimenti allo stesso tempo.

Quando l’azienda ha introdotto il bZ4x, che ha un prezzo al dettaglio del produttore di $ 42.000, l’azienda aveva già annunciato un taglio del 17% alla produzione totale di aprile, quindi ha annunciato che avrebbe tagliato la produzione dell’azienda del 10% a maggio a causa di problemi con la catena di approvvigionamento . .

La società ha anche annunciato che il momento in cui il nuovo bZ4x sarà “disponibile solo in casi selezionati e in quantità molto limitate”.

Toyota

Problemi di installazione iniziati

Toyota il 13 aprile ha emesso un richiamo di sicurezza per non conformità 460.000 veicoli composti da 10 modelliinclusi alcuni ibridi ma non bZ4x, per risolvere un problema software che coinvolge il sistema di controllo della stabilità del veicolo, secondo una dichiarazione.

Lo stesso giorno, la casa automobilistica giapponese ha annunciato un secondo richiamo di sicurezza relativo a 4.000 Auto Lexus NX 2022 Per riparare gli ammortizzatori anteriori montati sui pannelli della carrozzeria che potrebbero perdere alcuni punti di saldatura, si legge in una nota. Una saldatura errata può eventualmente causare la separazione dell’ammortizzatore dall’area di montaggio, con conseguente perdita di stabilità di guida e aumento del rischio di collisione.

All’inizio di quest’anno, il 24 febbraio, Toyota Ha emesso un richiamo di 37.000 dei suoi veicoli C-HR del 2021 Per il sensore radar utilizzato dal sistema di pre-collisione che potrebbe non essere stato configurato correttamente. In questo caso, il sistema non funzionerà senza un indicatore di avviso del conducente e può aumentare il rischio di collisione in determinate situazioni di guida.

Il 26 gennaio, Toyota ha annunciato la sua non conformità Richiamando 42.000 ibridi Venza 2021 Le luci degli indicatori di direzione posteriori possono attenuarsi o fermarsi quando c’è una forte pioggia o l’auto viene lavata. La condizione potrebbe non soddisfare gli standard di sicurezza federali e potrebbe impedire ai conducenti di non essere a conoscenza dell’indicatore di direzione o attivare le luci di emergenza, con conseguente rischio di collisione.

Tuttavia, non passò molto tempo dopo l’introduzione della bZ4x che le ruote iniziarono quasi a cadere dalla prima auto elettrica di Toyota. sul serio. azienda Il 23 giugno ha emesso un richiamo di sicurezza per bZ4x, che, dopo un uso a basso chilometraggio, può allentare tutti i bulloni dell’asse delle ruote fino al punto in cui le ruote possono staccarsi dal veicolo. Una o più ruote staccate potrebbero causare la perdita di controllo del veicolo e un aumento del rischio di incidenti. Una dichiarazione afferma che il richiamo include 260 auto.

Toyota

Ultimo problema che interessa 46000 veicoli

L’ultimo richiamo di sicurezza del veicolo è stato effettuato il giorno successivo a June 24 include 46.000 auto 2022 Tundra, incluso HEV, negli Stati Uniti i veicoli hanno alcuni dadi sul gruppo dell’asse posteriore che possono allentarsi nel tempo e, in alcuni casi, cadere, il che può causare la separazione del sottogruppo del semiasse dall’asse. Se il sottogruppo si stacca completamente dall’asse, ciò può influire sulla stabilità del veicolo e sulle prestazioni dei freni, aumentando il rischio di collisione.

Una dichiarazione afferma che i concessionari Toyota controlleranno e stringeranno nuovamente i dadi della flangia dell’assale e, in alcuni casi, i componenti relativi all’assale potrebbero essere sostituiti in base ai risultati dell’ispezione.

Nel 2021, Toyota è diventata l’auto più venduta negli Stati Uniti con oltre 1,9 milioni di veicoli venduti, superando Ford, che ha venduto più di 1,8 milioni di veicoli. Secondo Statista.