Toyota richiama i primi veicoli elettrici prodotti in serie entro 2 mesi dal lancio

TOKYO, 23 giugno (Reuters) – Toyota Motor Corp. (7203.d) Giovedì ha detto che stava richiamando i suoi oltre 2.700 veicoli elettrici (EV) prodotti in serie sul mercato globale perché le ruote potrebbero allentarsi.

La più grande casa automobilistica del mondo ha presentato un richiamo di SUV bZ4X al Ministero dei Trasporti giapponese per la vendita. Dei 2.700 veicoli, 2.200 sono stati assegnati in Europa, 260 negli Stati Uniti, 10 in Canada e 110 in Giappone, ha affermato la società.

Subaru Corp. (7270.D) Giovedì ha anche detto che avrebbe richiamato circa 2.600 unità del suo primo veicolo completamente elettrico, il Soldera, sviluppato insieme a Toyota per lo stesso motivo.

Il controllore di sicurezza giapponese ha affermato che le curve strette e i bulloni del mozzo della frenata improvvisa si allenterebbero, aumentando il rischio che la ruota si stacchi dal veicolo. Ha detto che non erano a conoscenza degli incidenti causati dal difetto.

L’ufficiale di regolamentazione ha anche consigliato ai conducenti di interrompere l’uso del veicolo fino a quando non ci sarà una misura di riparazione “permanente”.

Tutte le auto richiamate in Giappone non sono state ancora consegnate ai clienti perché sono per il test drive e l’esposizione, ha detto il portavoce delle case automobilistiche.

“Ci scusiamo sinceramente per l’inconveniente causato a te”, ha detto Toyota sul suo sito web. “Lo avremmo risolto presto, ma stiamo esplorando i dettagli”.

Un portavoce della Toyota ha detto che ogni modello non è stato richiamato, ma ha rifiutato di dire quanti ne sono stati costruiti complessivamente.

Per quanto riguarda Subaru, la maggior parte dei veicoli sono per concessionari e nessuno è stato consegnato a clienti negli Stati Uniti, ha affermato un portavoce di Subaru.

Toyota, che era in ritardo nel mercato dei veicoli elettrici, ha ritirato il SUV elettrico, bZ4X, entro due mesi dal suo lancio nel mercato interno, nonostante fosse l’unica opzione per il noleggio.

La divisione Toyota, KNTO, che noleggia, ha annullato gli eventi di test drive programmati in tre città giapponesi per motivi di sicurezza.

Toyota è stata criticata da alcuni investitori e gruppi ambientalisti per non essere stata abbastanza veloce da eliminare le auto a benzina e sostituirle con veicoli elettrici.

L’azienda ha ripetutamente fatto marcia indietro contro le critiche, sostenendo la necessità di offrire una varietà di propulsori per soddisfare diversi mercati e clienti.

Secondo i dati del settore, i modelli ibridi benzina-elettrici sono più popolari nel mercato interno di Toyota rispetto ai veicoli elettrici, che rappresentavano solo l’1% delle autovetture vendute in Giappone lo scorso anno.

Tuttavia, il mercato sta crescendo rapidamente e le case automobilistiche straniere tra cui Tesla Inc (TSLA.O) Apparentemente infiltrandosi nelle strade di città come Tokyo.

