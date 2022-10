Toyota riproduce la sua prima auto elettrica dopo aver risolto i problemi di sicurezza

TOKYO (Reuters) – Toyota Motor Co. ha dichiarato che riprenderà la produzione della sua prima auto elettrica, la bZ4X, giovedì dopo aver risolto potenziali problemi di sicurezza che hanno interrotto le vendite del nuovo modello a batteria per più di tre mesi.

La più grande casa automobilistica giapponese, un rallentamento nel mercato delle auto elettriche, ha richiamato 2.700 bZ4X a livello globale a giugno dopo aver scoperto che c’era il rischio che le ruote dell’auto potessero esplodere.

Subaru Corporation (7270.)una quinta società di proprietà di Toyota, ha dovuto ritirare anche le relative unità modello Solterra che ha sviluppato congiuntamente con Toyota.

Un avviso di richiamo che la Toyota ha presentato al ministero dei Trasporti giapponese a giugno affermava che curve strette e frenate improvvise potrebbero causare l’allentamento del bullone dell’asse, aumentando il rischio che una ruota scivoli dal veicolo.

La casa automobilistica ha dichiarato giovedì in un deposito ministeriale che si assicurerà che i bulloni del mozzo siano sostituiti e serrati correttamente sulle nuove versioni del bZ4X.

Inoltre, Toyota ha affermato di aver identificato e risolto un potenziale problema con gli airbag dell’auto. Alcuni airbag sono stati installati in modo improprio in fabbrica ed erano a rischio di malfunzionamento o lesioni a causa del posizionamento di una cintura all’interno del gruppo airbag.

Toyota non ha precedentemente rivelato questo problema.

Masahiko Maeda, Chief Technology Officer di Toyota, ha dichiarato in una conferenza stampa che la casa automobilistica era a conoscenza del problema dell’airbag solo negli ultimi mesi o due.

“Ci scusiamo ancora una volta per la preoccupazione, l’ansia e il disagio che abbiamo causato ai nostri clienti, rivenditori e parti interessate”, ha affermato Maeda.

Ha rifiutato di commentare il costo della citazione.

Toyota ha affrontato le critiche di gruppi ambientalisti e investitori che vogliono che l’azienda si espanda più rapidamente nei veicoli elettrici a batteria. Toyota ha fatto marcia indietro, dicendo che doveva offrire opzioni di veicoli per soddisfare diversi mercati e clienti.

Ibridi come la Prius sono ancora più popolari nel mercato interno di Toyota. Secondo i dati del settore, i veicoli elettrici a batteria costituivano solo l’1% delle autovetture vendute in Giappone lo scorso anno.

Maeda ha affermato che il bZ4X è disponibile solo per il noleggio in Giappone, servizio che riprenderà il 26 ottobre. Nessuna data è stata fissata per la ripresa delle vendite negli Stati Uniti.

Solo 232 unità crossover, mostrate come la risposta di Toyota a Tesla (TSLA.O) Modello Y e Volkswagen (VOWG_p.DE) ID.4, venduto quest’anno negli Stati Uniti.

L’anno scorso, la casa automobilistica giapponese ha promesso quasi 30 miliardi di dollari per sviluppare veicoli elettrici a batteria. Si prevede che le vendite annuali dell’azienda di soli 3,5 milioni di veicoli entro la fine del decennio, circa un terzo delle attuali vendite annuali dei suoi veicoli a benzina.

