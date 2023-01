Toyota sta spingendo gli obiettivi a emissioni zero sostituendo i modelli più vecchi

CHIBA, Giappone (AP) – Toyota propone di sostituire il funzionamento interno dei veicoli già in circolazione con una tecnologia più pulita, come celle a combustibile e motori elettrici, per accelerare il passaggio globale verso veicoli sostenibili.

“Non voglio lasciare indietro nessun appassionato di auto”, ha detto venerdì l’amministratore delegato Akio Toyoda, presentandosi sul palco del Tokyo Auto Salon, un evento del settore come i saloni automobilistici mondiali.

Il messaggio era chiaro: Toyota Motor Corp. voleva che il mondo sapesse che non era in ritardo rispetto ai veicoli elettrici, come suggerito da alcuni detrattori.

La principale casa automobilistica giapponese, dietro i marchi di lusso Lexus e la Prius ibrida, sta evidenziando la sua influenza: ha tutta la tecnologia, l’ingegneria, le riserve finanziarie e l’esperienza nel settore necessarie per essere un potente concorrente nei veicoli ecologici.

Toyota ha detto ai giornalisti che ci vorrà molto tempo prima che tutte le auto diventino a emissioni zero perché costituiscono solo una frazione dei veicoli venduti. Un’opzione migliore, ha detto, è quella di convertire o “convertire” le auto più vecchie in ecologiche.

Nipote del fondatore dell’azienda e appassionato pilota, Toyota sperava di sfatare lo stereotipo secondo cui le auto pulite non sono divertenti come le auto normali.

Allo stand Kazoo Racing di Toyota, il produttore dei modelli di lusso Lexus e della berlina Camry ha messo in evidenza un video del suo successo nei rally mondiali, nonché le versioni elettriche a batteria e alimentate a idrogeno della serie Toyota AE86, inclusa la Toyota Corolla Levin. Toyota l’ha definita una strategia “alternativa”.

L’industria automobilistica sta cambiando mentre crescono le preoccupazioni per il cambiamento climatico. Le case automobilistiche sono spesso accusate di essere criminali.

Gli sforzi ambientali nell’industria automobilistica stanno cominciando ad essere apprezzati in molti paesi, ma la Toyota ha affermato di sentirsi meno apprezzata in Giappone.

Toyota domina il settore con la sua tecnologia ibrida, esemplificata nella Prius, che ha sia un motore elettrico che un motore a benzina, alternando avanti e indietro per fornire una guida più efficiente. Questo è spesso visto come un riflesso della sua riluttanza a diventare completamente elettrico.

I veicoli elettrici a batteria costituiscono circa il 20% del mercato automobilistico, anche con aziende relativamente nuove come Tesla e Tyson. L’Europa è avanti rispetto agli Stati Uniti e al Giappone nel passaggio all’elettrificazione.

È ingiusto classificare le case automobilistiche giapponesi come ritardatari verdi?

Per prima cosa, la carenza di alcuni componenti, come il litio, potrebbe far aumentare il prezzo dei veicoli elettrici e indurre i consumatori a restare con gli ibridi, afferma Matthias Schmidt, capo analista automobilistico presso Schmidt Automotive Research.

“Se fosse il 2025 e facessi la stessa domanda, direi che gli OEM giapponesi hanno perso la barca. Ma visto che è il 2023 e aziende come la Toyota stanno iniziando il loro lancio di BEV, i loro tempi potrebbero essere irregolari rispetto al programma”, ha affermato. disse.

Yuri Kageyama è su Twitter all’indirizzo https://twitter.com/yurikageyama