Trader’s Digest BOJ Yield Pivot: Markets Wrap

(Bloomberg) — Una mossa aggressiva a sorpresa da parte della Banca del Giappone ha fatto aumentare i rendimenti dei Treasury e abbassare le azioni statunitensi, aumentando le aspettative che lo yen salirà e si unirà ad altri paesi nell’innalzare i tassi di interesse.

L’S&P 500 è sceso quando i rapporti sugli utili hanno iniziato a diffondersi. Il produttore di alimenti General Mills Inc è sceso dopo aver registrato un calo maggiore del previsto nel volume delle vendite organiche nonostante le stime ampiamente superiori. In un contesto macroeconomico difficile, gli investitori presteranno molta attenzione a ciò che dicono i dirigenti delle società che riportano utili sulle prospettive dei rispettivi settori.

Nel frattempo, i rendimenti obbligazionari sono stati aumentati, con il rendimento del Tesoro a 10 anni in aumento di 11 punti base al 3,70%. Gli analisti si aspettano perdite maggiori poiché gli investitori giapponesi – i principali stakeholder del debito statunitense ed europeo – ora hanno più incentivi a portare a casa denaro contante.

Fino ad ora, la BoJ è stata un caso anomalo tra le banche centrali, la maggior parte delle quali si è affrettata a inasprire la politica. L’Autorità monetaria del Giappone ha adeguato il suo programma di controllo della curva dei rendimenti, consentendo un aumento del costo del debito a 10 anni allo 0,5%, contro il precedente tetto dello 0,25%, lasciandolo invariato durante la sua riunione politica.

“Una politica più rigorosa della BoJ rimuoverà una delle ultime ancore globali per aiutare a mantenere i costi di indebitamento ancora più elevati”, hanno detto ai clienti gli analisti di Deutsche Bank, aggiungendo che la mossa della BoJ arriva come “già traballante” dalla Banca centrale europea. La Federal Reserve è stata aggressiva la scorsa settimana.

Molti economisti ora si aspettano che la BOJ aumenti i tassi di interesse il prossimo anno, unendosi alla banca centrale, alla BCE e ad altri dopo un decennio di stimoli straordinari.

Leggi anche: BOJ Blindsides Traders to Echo Christmas Day Shock del 1989

Tuttavia, Krishna Guha e Peter Williams di Evercore ISI hanno affermato che gli investitori giapponesi hanno già smesso di essere acquirenti netti del debito pubblico degli Stati Uniti con l’aumento dei costi di copertura valutaria. Hanno scritto in una nota che la BoJ, il maggior detentore di titoli di stato giapponesi, assorbirebbe la maggior parte delle perdite dovute al rischio a termine sul proprio bilancio.

“In altre parole, questo è uno shock dirompente, ma non un evento catastrofico per i mercati globali”, hanno affermato. “BJ potrebbe dimostrare che è effettivamente possibile gestire il controllo della curva dei rendimenti in più fasi.

Lo yen si è rafforzato di oltre il 3% rispetto al dollaro, il massimo da agosto e il rendimento decennale del Giappone è salito al livello più alto dal 2003. Il dollaro è sceso.

Nei mercati delle materie prime, un dollaro più debole ha fatto salire i prezzi dell’oro, mentre i future sul greggio West Texas Intermediate sono saliti sopra i 75 dollari al barile.

Gli investitori guarderanno ai dati economici rilasciati questa settimana che potrebbero confermare che l’economia statunitense sta perdendo vigore, consentendo alla Fed di continuare la sua campagna di inasprimento. I dati di martedì mattina hanno mostrato che la costruzione di nuove case negli Stati Uniti ha continuato a diminuire a novembre e che i permessi sono diminuiti.

Punti salienti di questa settimana:

Rapporto EIA sulle scorte di petrolio greggio, mercoledì

Vendite di case esistenti negli Stati Uniti, fiducia dei consumatori dell’American Conference Board, mercoledì

PIL USA, Richieste di disoccupazione iniziali, Conf. Indice principale del consiglio di amministrazione, giovedì

Reddito al consumo negli Stati Uniti, vendite di nuove case, beni durevoli negli Stati Uniti, deflatore PCE, sentimento dei consumatori dell’Università del Michigan, ven

Alcuni movimenti chiave nei mercati:

Azioni

I futures S&P 500 sono scesi dello 0,3% alle 9:24 ora di New York

I future sul Nasdaq 100 sono scesi dello 0,6%

Il futuro del Dow Jones Industrial Average era poco cambiato

Lo Stoxx Europe 600 è sceso dello 0,3%

L’indice mondiale MSCI è sceso dello 0,7%

Monete

L’indice Bloomberg Dollar Spot è sceso dello 0,5%

L’euro è stato poco cambiato a $ 1,0611

La sterlina britannica è scesa dello 0,2% a 1,2129 dollari

Lo yen giapponese è salito del 3,3% a 132,40 per dollaro

Criptovalute

Bitcoin è salito dell’1,2% a $ 16.791,97

Ether è salito del 2,8% a 1.208,69$

Obbligazioni

Il rendimento dei Treasury decennali è salito di 11 punti base al 3,70%.

Il rendimento del decennale tedesco è salito di 10 punti base al 2,31%

Il rendimento del decennale britannico è salito di 13 punti base al 3,63%

materiali

Il greggio West Texas Intermediate è salito dello 0,8% a 75,77 dollari al barile.

I futures sull’oro sono saliti dello 0,9% a 1.814 dollari l’oncia

Questa storia è stata prodotta con l’aiuto di Bloomberg Automation.

–Con l’assistenza di Cicely Kutscher.

