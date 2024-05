Trailer degli episodi della stagione 2 di Power e data della premiere

Amazon PrimeVideo

“Preparatevi.”

Questo è ciò che Galadriel (Morfydd Clarke) armato di spada dichiara a Elrond (Robert Aramayo) e agli altri suoi compagni guerrieri nel trailer appena pubblicato della seconda stagione di Prime Video. Il Signore degli Anelli: Anelli del Potere – vedi sotto:

La seconda stagione dell’adattamento di JRR Tolkien uscirà il 29 agosto e “preparatevi” potrebbe essere un eufemismo.

Una sola parola: Sauron. Un’altra parola: scatenarsi.

Più cupa e oscura della maggior parte della prima stagione, l’anteprima appena pubblicata della seconda stagione offre anche un’anteprima della Torre Nera di Charlie Ficker per il Maestro di Mordor. Inoltre, ci sono alcuni nuovi episodi e anche la loro realizzazione, e un’esplosione infernale che potrebbe rivaleggiare con la grande esplosione di Mount Doom nella prima stagione. O come dice il principe Durin di Khazadûm (Owen Arthur) nel teaser di un minuto: “Un male antico e potente è tornato” – come puoi vedere sopra.

Oltre allo sguardo teaser sul destino di elfi e nani, orchi e uomini, maghi e harvot, Prime Video alla sua presentazione odierna ha rilasciato anche alcuni LOTR Arte principale.

Se avevi qualche dubbio sul fatto che il malvagio Sauron di Vicker sarebbe stato al centro della prossima stagione, questo poster dovrebbe porre fine a tutto ciò.

Con grande enfasi, furono presenti J.D. Payne e Patrick MacKay Lotteria: Anelli del potere È stato presentato in anteprima su Prime Video il 1 settembre 2022 con una première di due episodi ed è andato in onda fino al 24 ottobre dello stesso anno. Dopo una battaglia su larga scala per la Terra di Mezzo negli episodi precedenti, il finale a sorpresa ha rivelato che Sauron si era sempre nascosto in bella vista.

Big Swing da The Jennifer Salke Show, stagione 1 di Anelli di potere Il costo è stato di circa 700 milioni di dollari, compreso il costo di acquisizione dei diritti dal patrimonio di J. R. R. Tolkien.

Nel corso della prima stagione, Deadline ha portato i fan dietro le quinte lotteria; Anelli di potere Con la nostra esclusiva video presentazione All’interno dell’anello. La faida tra Neil Gaiman ed Elon Musk ha scatenato, tra le tante reazioni, la prima stagione di otto episodi che è stata vista da più di 100 milioni di spettatori in tutto il mondo nell’ultima settimana del 2022, secondo Amazon. Trivial Pursuit Moment: questo pubblico ha reso la serie la serie più vista di sempre all’epoca sullo Steamboat di Jeff Bezos.

Il Signore degli Anelli: Anelli del Potere La seconda stagione è prodotta dagli showrunner Payne e McKay.

Altri EP dell’epica serie multistagionale sono Lindsey Weber, Callum Greene, Justin Doble, Jason Cahill e Jennifer Hutchison, insieme alla co-produttrice esecutiva e regista Charlotte Brändström. Kate Hazel e Helen Chang stanno anche producendo con i co-produttori Clare Buxton, Andrew Lee, Glenys Mullins e Matthew Penry Davy. Seconda stagione di Lotteria: Anelli del potere Vede tra i suoi direttori anche Sanaa Hamri e Louise Hopper.