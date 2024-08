Travis Scott arrestato a Parigi dopo una lite con la sua guardia del corpo: lo denuncia

Secondo la polizia francese, Travis Scott è stato arrestato a Parigi dopo aver litigato con la sua guardia del corpo.

Il rapper 33enne è stato arrestato in un hotel a cinque stelle nella capitale francese la mattina di venerdì 9 agosto, secondo diversi media tra cui CNN, Notizie della BBC, Notizie della NBC E Francia 24.

Secondo BBC News e NBC News, il cantante è accusato di aver aggredito una guardia di sicurezza che ha cercato di disperdere i due uomini all’Hotel George V, secondo le autorità francesi.

“Posso confermare che il 9 agosto 2024, gli agenti di polizia sono stati chiamati all’Hotel George V e hanno arrestato il rapper soprannominato Travis Scott per aver aggredito una guardia di sicurezza”, ha detto in una nota il procuratore di Parigi. Notizie della NBC.

Nel comunicato si legge: “La guardia giurata è intervenuta per separare il rapper dalla sua guardia del corpo e la Procura di Parigi ha deferito il caso al Primo Distretto di Polizia Giudiziaria”.

Giovedì 8 agosto, Scott, il cui vero nome è Jack Bermon Webster II, è stato fotografato mentre assisteva alla semifinale vinta dalla USA Basketball alle Olimpiadi di Parigi 2024 contro la Serbia.

Un rappresentante di Scott non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento della rivista People.

Il 20 giugno, Scott è stato arrestato a Miami con l’accusa di ubriachezza molesta e violazione di domicilio dopo un avvertimento, secondo i registri pubblici.

“Il signor Scott è stato brevemente detenuto a causa di un malinteso. Non c’è stato assolutamente alcun alterco fisico e ringraziamo le autorità per aver collaborato con noi per raggiungere una soluzione rapida e amichevole”, ha dichiarato all’epoca il suo avvocato, Bradford Cohen. .



PEOPLE ha contattato la procura di Parigi per ulteriori informazioni.