Tre afgani e tre turisti spagnoli sono morti in una sparatoria a Bamiyan Notizie di criminalità

Un gruppo di turisti e i loro accompagnatori sono stati uccisi mentre camminavano in un mercato nell’Afghanistan centrale.

Il governo talebano ha affermato che tre afghani e tre turisti spagnoli sono stati uccisi nella provincia di Bamyan, nell’Afghanistan centrale, aumentando il bilancio delle vittime dell’attacco in un mercato.

Il governo ha detto sabato che i corpi dei tre afghani e dei tre turisti spagnoli erano stati trasportati nella capitale Kabul.

Il gruppo è stato preso di mira venerdì mentre camminava in un mercato nella città montana di Bamyan, a circa 180 chilometri da Kabul.

Ha aggiunto: “Tutti i corpi sono stati trasportati a Kabul e ora si trovano nel dipartimento di medicina legale, e anche i feriti sono a Kabul”. Il portavoce del ministero dell’Interno Abdul-Matin Qani ha detto all’AFP che tra i morti e i feriti ci sono donne.

Degli otto feriti, di cui quattro stranieri, solo una donna anziana straniera versa in una posizione molto precaria.

Fonti ospedaliere di Bamiyan hanno riferito che i feriti provenivano da Norvegia, Australia, Lituania e Spagna.

Qaani ha detto che tra le vittime ci sono due civili afghani e un membro talebano.

Ha aggiunto: “Stavano passeggiando per il mercato quando sono stati attaccati”.

Sette sospetti sono stati arrestati e uno di loro è rimasto ferito, secondo Qaani, che ha detto che le indagini continuano.

Nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità dell’attacco.

Il governo spagnolo ha annunciato venerdì che tre dei morti erano turisti spagnoli e ha aggiunto che almeno un altro cittadino spagnolo è rimasto ferito.

“Sono sopraffatto dalla notizia dell’uccisione di turisti spagnoli in Afghanistan”, ha detto il primo ministro Pedro Sanchez su X.

I corpi saranno probabilmente restituiti in Spagna domenica, secondo il ministro degli Esteri Jose Manuel Albarez, intervenuto alla televisione pubblica spagnola TVE.

Ha aggiunto che uno dei feriti era già stato operato a Kabul.

Il vacillante settore turistico dell’Afghanistan ha visto il numero di turisti stranieri aumentare del 120% su base annua nel 2023, raggiungendo quasi 5.200, secondo i dati ufficiali.

Bamyan è la destinazione turistica numero uno in Afghanistan e ospita un sito patrimonio mondiale dell’UNESCO e i resti di due gigantesche statue di Buddha che furono fatte saltare in aria dai talebani durante il loro precedente governo in Afghanistan nel 2001.

Da quando hanno ripreso il controllo del paese nel 2021 dopo il ritiro delle forze guidate dagli Stati Uniti, i talebani hanno promesso di ripristinare la sicurezza e incoraggiare un numero piccolo ma crescente di turisti.

L’attacco di venerdì è stato il più sanguinoso da quando i talebani hanno preso il potere tre anni fa.

L’ambasciata spagnola è stata evacuata nel 2021, insieme ad altre missioni occidentali, dopo che i talebani hanno ripreso il controllo di Kabul.