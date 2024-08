Treni che circolano su una delle più grandi ferrovie merci del Canada

TORONTO (AP) – Venerdì un sindacato ha minacciato di scioperare in una delle due principali ferrovie merci del Canada, poche ore dopo la ripartenza dei treni della compagnia a seguito di un possibile incidente. Pausa devastante. Un’udienza arbitrale ordinata dal governo si è conclusa senza raggiungere una decisione e si prevede che i treni della Canadian National Corporation continueranno a circolare almeno fino a lunedì mattina.

CN e Canadian Pacific Kansas City Ltd. hanno chiuso i battenti ai propri lavoratori giovedì poiché le negoziazioni su un nuovo contratto di lavoro hanno raggiunto una scadenza senza raggiungere un accordo. Ciò ha portato alla chiusura quasi totale delle ferrovie merci del paese per più di un giorno, fino alla ripresa del servizio della Canadian National venerdì mattina. I treni gestiti dal CPKC sono rimasti fermi e i suoi lavoratori, che erano già in sciopero da giovedì, sono rimasti al picchetto venerdì.

Il governo ha costretto le aziende e il sindacato, la Teamsters Canada Rail Conference, a ricorrere all’arbitrato sotto il Canadian Industrial Relations Board – qualcosa contro cui il sindacato ha presentato ricorso. L’udienza di nove ore si è conclusa venerdì senza un ordine del consiglio.

Il portavoce del sindacato Marc-André Gauthier ha detto che il sindacato ha presentato venerdì mattina un avviso di sciopero di 72 ore contro la compagnia ferroviaria nazionale, poco dopo aver annunciato la sua intenzione di ricorrere in appello contro l’ordinanza arbitrale.

In una dichiarazione, il sindacato dei camionisti ha dichiarato: “Se il comitato ordina al sindacato di tornare al lavoro, il comitato di regolamentazione dei trasporti si atterrà alla decisione legalmente, ma adotterà misure per contestarla nella massima misura”. “Sfortunatamente, ciò non fornirà un sollievo immediato, ma il sindacato è pronto a ricorrere alla corte federale, se necessario”, ha aggiunto.

“Non crediamo che nessuna delle questioni di cui abbiamo discusso negli ultimi giorni non possa essere risolta e rimaniamo disponibili alla discussione per risolvere la questione senza ulteriori interruzioni dei lavori”, ha affermato il sindacato nella sua lettera alla direzione delle Ferrovie Nazionali. .

La Canadian National Railway, che conta circa 6.500 lavoratori coinvolti nella controversia, ha affermato che l’impatto dell’avviso di sciopero dipenderà dai tempi della decisione del Canadian Railway Appeals Review Board. “È nell’interesse nazionale del Canada che il Canadian Rail Appeal Review Panel si pronunci rapidamente, prima che vengano causati ulteriori danni”, ha affermato la compagnia ferroviaria in una dichiarazione scritta. La Canadian National Railway Company conta circa 3.000 ingegneri, conducenti e conduttori.

Berrin Beatty, presidente e amministratore delegato della Camera di commercio canadese, ha affermato che le ultime azioni del sindacato “prolungheranno il danno alla nostra economia e metteranno a repentaglio il benessere e i mezzi di sussistenza dei canadesi, compresi i lavoratori sindacalizzati e non in molti settori”.

Il ministro del Lavoro Stephen MacKinnon ha annunciato la decisione di costringere le parti a ricorrere ad un arbitrato vincolante giovedì pomeriggio, più di 16 ore dopo la chiusura della ferrovia a causa dello sciopero, affermando che i rischi economici erano troppo grandi per consentire loro di continuare. Il governo aveva rifiutato di ordinare un arbitrato due settimane fa. MacKinnon ha detto di sperare che i negoziati tra aziende e sindacati su un nuovo contratto abbiano successo. Un portavoce di McKinnon ha rifiutato di commentare venerdì l’avviso di sciopero.

“Non si tratta di disobbedire all’ordine del ministro. Si tratta di esercitare il nostro diritto. Eserciteremo il nostro diritto nel quadro della legge”, ha detto venerdì François Laporte, presidente dell’Unione canadese dei camionisti, annunciando lo sciopero.

Il portavoce delle Ferrovie nazionali canadesi Jonathan Abekasis ha detto che i treni della compagnia hanno iniziato a circolare alle 7 del mattino attraverso il Canada. Inizialmente questo sviluppo sembrava porre fine, almeno in parte, all’interruzione del lavoro che minacciava Creare caos Le economie del Canada e degli Stati Uniti dipendono dalle ferrovie per tutti i settori per la fornitura di materie prime e prodotti finiti.

“Mentre le Ferrovie Nazionali sono concentrate sul loro piano di ripresa e sul sostegno all’economia, i camionisti sono concentrati sul ritorno ai picchetti e sul tenere l’economia nordamericana in ostaggio delle loro richieste”, ha detto Abekasis dopo l’avviso di sciopero del sindacato.

La ripartenza di una linea ferroviaria è un sollievo per le imprese. Nella maggior parte delle precedenti controversie sul lavoro ferroviario, solo una delle ferrovie canadesi ha smesso di funzionare e l’economia è stata in grado di resistere all’interruzione.

Le trattative iniziate lo scorso anno si basavano su questioni relative al modo in cui sono organizzati i lavoratori e alle regole contrattuali progettate per prevenire il burnout. Le compagnie ferroviarie hanno proposto di passare dall’attuale sistema che paga i lavoratori in base al numero di miglia percorse, a un sistema basato sulle ore lavorate. Le compagnie ferroviarie hanno affermato che il cambiamento renderebbe più semplice fornire orari prevedibili. Ma il sindacato ha resistito perché temeva che i cambiamenti proposti avrebbero indebolito le protezioni contro la fatica conquistate con fatica e messo a repentaglio la sicurezza.

simile Preoccupazioni per la qualità della vita Gli orari impegnativi e la mancanza di congedi per malattia retribuiti hanno spinto le compagnie ferroviarie americane a… Sull’orlo dello sciopero Due anni fa, il Congresso e il presidente Joe Biden sono intervenuti e hanno costretto i lavoratori ad accettare un accordo.

In Canada, un altro problema che le Ferrovie Nazionali devono affrontare è l’intenzione dell’azienda di espandere un sistema che le consenta di spostare temporaneamente i lavoratori in altre parti della sua rete quando si verifica una carenza di personale in una particolare area.

Per quanto riguarda i salari, le compagnie ferroviarie hanno affermato di aver offerto aumenti in linea con altri recenti accordi nel settore per posti di lavoro già ben retribuiti. La Canadian National ha affermato che i suoi ingegneri guadagnano circa 150.000 dollari e i suoi autisti circa 121.000 dollari lavorando 160 giorni all’anno, anche se parte del loro tempo libero viene trascorso bloccati negli hotel lungo la strada tra un viaggio in treno e l’altro per riposarsi. CPKC afferma che la sua retribuzione è simile.

Quasi tutte le spedizioni ferroviarie di merci in Canada – per un valore di oltre 1 miliardo di dollari canadesi (730 milioni di dollari) al giorno e pari a oltre 375 milioni di tonnellate di merci lo scorso anno – si sono fermate giovedì, insieme alle spedizioni ferroviarie che attraversano il confine con gli Stati Uniti. Un certo numero di piccole ferrovie merci a corto raggio che gestivano consegne locali hanno continuato a funzionare ma non sono state in grado di consegnare spedizioni a nessuna delle principali compagnie ferroviarie mentre erano fuori servizio.

Sono stati colpiti anche circa 30.000 passeggeri in Canada perché i loro treni utilizzavano le linee CPKC. I treni CPKC e CN hanno continuato a circolare negli Stati Uniti e in Messico durante la chiusura.

Secondo il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti, ogni mese vengono trasportate merci per miliardi di dollari tra il Canada e gli Stati Uniti su rotaia.

“Ci sono molti beni e servizi che vengono spediti oltre confine”, ha detto venerdì Sean O’Brien, presidente della Fratellanza Internazionale dei Camionisti, durante una manifestazione a Calgary, Alberta, “Se questa azienda sceglie di continuare con il suo cattivo comportamento , avrà un impatto… “Hanno molte decisioni da prendere. Devono prendere la decisione più importante: premiare questi lavoratori per quello che hanno guadagnato e non cercare di ridurre la sicurezza solo perché hanno bisogno di nutrirsi i loro profitti.”

La storia è stata modificata per correggere il fatto che il governo ha rifiutato di emettere l’ordine arbitrale due settimane fa, non una settimana fa.

Funk segnalato da Omaha, Nebraska.