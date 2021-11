Trevor Keells e Paulo Panchero hanno battuto Duke Kentucky

NEW YORK – Martedì è iniziato il tour di addio di Mike Kryzewski. Anche martedì è presto Paolo PanzeroDeve essere la scelta numero 1 nel Draft NBA di giugno.

Ma no. 9 Alla fine della vittoria per 79-71 di Duke, contro il n. 10 del Kentucky, la trama più importante che emergeva dal Madison Square Garden era la nuova guardia. Trevor Keells, che ha rubato la scena con 25 punti portando i Blue Devils a un inizio di stagione anticipato.

Keells, una guardia combinata di 6 piedi-4, ha dominato i primi otto minuti del secondo tempo, mentre Panzero ha gestito le prese nello spogliatoio e poi ha contribuito a sigillare la partita dei Blue Devils negli ultimi minuti.

“Quando B è uscito, sapevo che qualcuno doveva andare di sopra, ed è quello che ho fatto”, ha detto Keells. “Ho continuato a guardare il punteggio, abbiamo fatto progressi, ci siamo assicurati che stessimo vincendo. Questo è qualcosa che guardo sempre. Non mi interessano i miei punti o cose del genere. [caring whether] Ne stiamo uscendo vittoriosi”.

Il vantaggio nella seconda tappa del doppio incontro di Champions Classic di martedì sera è stato in gran parte incentrato su Kryzewski. È stato onorato a metà tempo nella partita di apertura dello stato del Kansas-Michigan, e la conversazione, alla quale hanno partecipato John Calibari, Tom Isso e Bill Self, ha discusso dei loro ricordi preferiti di Krishevsky di giocare sulla scheda video MSG durante la seconda metà del il gioco.

Quando il gioco era finito, si trattava di Panzero. Il primo tre reclutatore, attualmente previsto da ESPN per essere classificato 2 ° nel Draft NBA 2022, ha un arsenale offensivo che si trova raramente nel Panzero College Basketball. È alto 6 piedi e 10, 250 libbre, ma può gestire la palla, colpendo i maglioni a faccia in su dalla parte superiore della chiave e segnando intorno al canestro. Continua ad assorbire il contatto e ottiene correttamente la linea di tiro libero.

Nonostante il tempo perso, ha chiuso con 22 punti in più e sette rimbalzi, e ha tirato fuori dal campo 7 -11.

“È un giocatore speciale, puoi allenarlo duramente”, ha detto Kryzewski. “Ma continuerà a migliorare. È un vero affare. Non c’è dubbio su questo.”

L’unico punto debole nella partita di Panzero di martedì sera sono state le convulsioni avvenute all’inizio della ripresa, che lo hanno costretto negli spogliatoi a prendere la flebo. Secondo Kryzewski, Panchero è stato uno dei quattro giocatori di Duke ad affrontare le crisi epilettiche, e sia Star Freshman che Ventel Moore Jr. avevano bisogno di IV.

Nel giro di tre minuti del secondo tempo Panzero è entrato negli spogliatoi, distruggendo il vantaggio dell’intervallo del Duca del Kentucky e avanzando di uno. I Wildcats hanno avuto slancio e Duke era senza il suo miglior giocatore.

Otto minuti dopo, Duke 15 era in vantaggio.

Keells ha preso il comando – lo chiama “Keel Mode” – 12 punti sul 24-8, che ha esteso il controllo dei Blue Devils. Dopo che il Kentucky ha risposto 11-0 per ridurre il vantaggio di Duke a quattro, Keells ha effettuato un giro di guida per fermare la corsa, quindi ha segnato un altro tiro 90 secondi dopo per estendere efficacemente il vantaggio dei Blue Devils a 11.

Ha chiuso con 25 punti in un tiro 10 a 18, e ha fatto due assist e tre palle rubate.

“Questo ragazzo che è qui sarà un grande giocatore”, ha detto Krisevsky. “Non è un buon giocatore. Trevor è un grande giocatore. Pesa 230 libbre. Se corre di nuovo, sa come prendere il buco. Ha subito fallo. Non carica molto perché è così basso. Avrebbe potuto essere il miglior giocatore dell’area DC”.

In netto contrasto con le precedenti stagioni pesanti per i nuovi arrivati ​​sotto Calibari, il Kentucky ha fatto molto affidamento sui giocatori contro il Duca. Per molto tempo nel secondo tempo, i Wildgates hanno avuto cinque trasferimenti. Solo uno dei loro primi sette giocatori è nuovo nei minuti giocati: Ordinata Washington, Che ha faticato a finire alla fine dell’attacco.

Due nuovi arrivati ​​- trasferimenti Zahveer Wheeler (Georgia) e Oscar Shipway (West Virginia) – ha mantenuto il Kentucky competitivo. Wheeler è stato attivo nel primo tempo, colpendo vernice a piacimento, trovando altri giocatori per i tiri aperti o finendo se stesso. Tshiebwe era una forza da entrambe le parti, 17 punti, 19 rimbalzi – di cui 12 alla fine dell’attacco – e due muri.

Ma i Wildcats avranno bisogno delle loro altre stelle per continuare a giocare tra i primi 10 a livello nazionale.

“Voglio dire, due dei loro primi cinque giocatori hanno giocato come i primi cinque giocatori”, ha detto Calibury, riferendosi a Panzero e Keells. “Ora se vuoi essere loro, aumenta il tuo gioco.”

Con Duke alla guida di due giocatori principali, il tetto dei Blue Devils potrebbe essere stato alzato martedì sera. Dopo la deludente stagione 13-11 della scorsa stagione, sono emerse domande sull’abilità della squadra in questa stagione. L’inesperienza e la superficialità, specialmente nella circonferenza, sono due cose principali.

Anche se la squadra non sembrava perfetta contro il Kentucky – i Blue Devils hanno tirato dalla gamma da 3 punti a 1-13, per esempio – Panzero e Keells hanno dato seria speranza all’ultimo hurrà di Kryzewski.

Anche se Krzyzewski continua a non volerlo ammettere.

“Ho ricordato loro che erano 1-0”, ha detto. “È stata una lunga stagione”.