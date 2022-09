Trevor Noah lascia “The Daily Show”

CNN

—



Il conduttore di “The Daily Show” Trevor Noah ha annunciato il suo ritiro dalla scrivania dell’annunciatore.

In una dichiarazione video condivisa su Twitter giovedì, Noah ha detto che il suo “tempo è scaduto” dopo sette anni come conduttore del telegiornale satirico Comedy Central.

“E’ stato assolutamente incredibile. Era qualcosa che non mi aspettavo”, ha detto Noah dell’esperienza di ospitare lo spettacolo. “Ho pensato a tutto quello che abbiamo passato. Dopo una presidenza Trump, una pandemia, solo viaggi, altra pandemia e sette anni, mi rendo conto che il mio tempo è scaduto.

Noah, un cabarettista sudafricano, era relativamente nuovo per il pubblico americano quando è stato nominato conduttore di “The Daily Show” nel 2015 dopo che Jon Stewart ha firmato.

Guarda i momenti salienti del primo episodio di “The Daily Show with Trevor Noah”

“Voglio ringraziarti per aver visto questo”, ha detto Noah. “Non avrei mai immaginato di essere qui. Mi sento come “Charlie e la fabbrica di cioccolato”. Sai che sono venuto qui per il tour dello spettacolo precedente e poi mi sono state consegnate le chiavi.

Noah ha indicato che la sua decisione di lasciare lo spettacolo era radicata nel suo desiderio di tornare a un lavoro più in piedi.

“Ho passato due anni nel mio appartamento, non in viaggio, e quando sono uscito di nuovo, ho capito che c’era un’altra parte della mia vita che volevo continuare ad esplorare. Mi manca imparare altre lingue. Mi manca andare in altre paesi e performance”, ha detto Noah.

Ha espresso la sua gratitudine al suo pubblico, al team di “The Daily Show” e a “Comedy Central per aver creduto in questo comico casuale che nessuno conosce da questa parte del mondo”.

“Ho adorato ospitare questo spettacolo, è stata una delle mie più grandi sfide e una delle mie più grandi gioie”, ha detto Noah. “Anche se le storie erano particolarmente s***e, mi piaceva cercare di trovare un modo per far ridere le persone, anche nei giorni peggiori. Abbiamo riso insieme e abbiamo pianto insieme.

Non ha condiviso quando sarebbe stato il suo ultimo spettacolo, ma ha detto che sarà in giro per un po’.

“Non preoccuparti, non me ne sono andato”, disse Noah. “Se ti devo, pagherò di più.”