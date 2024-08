Trump afferma che Musk è troppo occupato per ricoprire un incarico di gabinetto alla Casa Bianca in futuro

L’ex presidente Trump L’uomo d’affari miliardario Elon Musk ha detto che probabilmente sarà troppo occupato per assumere una posizione di gabinetto in una potenziale Casa Bianca di Trump a causa dei suoi ruoli in aziende come Tesla, SpaceX e X, ma potrebbe comunque servire come consigliere della sua amministrazione.

“Elon e io abbiamo un ottimo rapporto”, ha detto Trump in un estratto da un’intervista alla CNN “È meraviglioso. È una persona assolutamente straordinaria”. Sean Ryan, ex marine “Dovremmo apprezzare i nostri geni, sai che non ne abbiamo molti, vero?”

“È un ragazzo brillante e quello che gli piacerebbe davvero fare è impegnarsi a ridurre un po’ di grasso, e sa come farlo”, ha detto l’ex presidente di Obama. L’ultima presentazione di Musk per far parte della Commissione statale per l’efficienza, di cui i due hanno discusso in una chat su X all’inizio di questo mese.

“Vuole essere coinvolto”, ha detto Trump. “Guarda, gestisce grandi aziende e tutto il resto, quindi non può davvero – non penso che possa essere un segretario. Lo metterei nel governo, certo. , ma non so come abbia potuto farlo con tutta quella roba.” E lo fa.”

“Ma può, come si suol dire, consultare il Paese e darti alcune ottime idee”, ha detto Trump, suggerendo questo intelligenza artificiale Questa potrebbe essere un’area in cui l’esperienza di Musk può aiutare il governo federale.

durante la loro esistenza Chatta su X All’inizio di questo mese, Musk ha affermato che “sarebbe fantastico avere un comitato per l’efficienza del governo” e ha aggiunto: “Sarei felice di aiutare con un comitato del genere”.

La settimana scorsa, a Trump è stato chiesto se avrebbe chiesto a Musk di assumere un ruolo consultivo nella sua amministrazione se avesse vinto le elezioni presidenziali di novembre, alla quale ha risposto: “Assolutamente lo farò, e se lo farà, lo farò sicuramente. È un uomo brillante.”

IL CEO di Tesla e SpaceX Trump ha riconosciuto i commenti in un post su X che mostrava un’immagine generata dall’intelligenza artificiale di se stesso alla guida di un immaginario Dipartimento di efficienza governativa, scrivendo: “Sono pronto a servire”.

Maschera in pubblico Ha sostenuto la campagna presidenziale di Trump Il mese scorso, a seguito di un tentativo fallito di assassinare l’ex presidente durante una manifestazione in Pennsylvania.

Ha inoltre fornito finanziamenti per Super pac Obama sostiene la campagna di Trump, anche se a luglio aveva affermato che le sue donazioni erano “significativamente inferiori” alla cifra di 45 milioni di dollari al mese apparsa in alcuni rapporti.

Alcuni azionisti di Tesla hanno recentemente sollevato la questione di non ripristinare il piano di compensi da 56 miliardi di dollari che Musk avrebbe dovuto attuare, a causa delle varie attività che svolge e delle richieste che questo pone al suo tempo. Alla fine, gli azionisti hanno votato per ripristinare il pacchetto retributivo in attesa della sentenza di un giudice del Delaware.