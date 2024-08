Trump dice che l’elicottero “è caduto” con l’ex sindaco di San Francisco in “atterraggio di emergenza”, dice che non è mai successo





CNN

—



L’ex presidente Donald Trump ha raccontato ai giornalisti giovedì la storia del suo atterraggio di emergenza in elicottero con l’ex sindaco di San Francisco Willie Brown.

Alla domanda di un giornalista sulla sua precedente relazione con il vicepresidente Kamala Harris Brown e se ciò ha aiutato il suo percorso di carriera, Trump ha detto di conoscere Brown “bene” e ha raccontato una storia sul presunto incidente con l’elicottero.

“Conosco molto bene Willie Brown. In effetti, sono andato con lui anche in elicottero. Pensavamo che forse questa sarebbe stata la fine. Stavamo viaggiando insieme in elicottero verso una certa località e c’è stato un atterraggio di emergenza”, ha detto Trump ai giornalisti riuniti nel suo resort di Mar-a-Lago in Florida per la sua prima conferenza stampa dall’annuncio del biglietto democratico.

“Non è stato un atterraggio facile, Willie, era un po’ preoccupato. Quindi lo conosco, lo conosco bene. Voglio dire, non lo vedo da anni”, ha continuato Trump.

Tuttavia, Brown ha liquidato il racconto di Trump come “palesemente falso” durante una telefonata con la CNN giovedì scorso, aggiungendo: “Non sono mai stato su un elicottero con lui in vita mia”.

“Sta facendo tutto il possibile per screditare Kamal”, ha detto dell’ex sindaco Trump e del contendente democratico alle presidenziali.

Alla domanda sulla confutazione di Brown alla storia dell’ex presidente, il portavoce della campagna di Trump Steven Cheung ha risposto: “Slick Willie!” Ha risposto.

Brown ha ribadito venerdì di non aver mai viaggiato in elicottero con Trump, dicendo a John Berman della CNN che non aveva “idea” di cosa stesse parlando Trump.

“Non è mai successo, punto”, ha detto Brown. “Penso che la mia memoria sia migliore della sua.”

Venerdì un consigliere senior della campagna di Trump ha fatto riferimento a un articolo della CNN Il New York Times Trump aveva già menzionato la storia nel suo libro del 2023 “Letters to Trump”, che conteneva la corrispondenza tra lui e Brown.

I tempi Giovedì, l’ex presidente sembrava confondere Willie Brown con l’ex governatore della California Jerry Brown, con il quale aveva visitato i danni degli incendi in elicottero nel novembre 2018.

Un portavoce di Jerry Brown ha detto al Times che “non c’è stato alcun atterraggio di emergenza e nessuna discussione su Kamala Harris”.

Il governatore della California Gavin Newsom, il governatore eletto che ha visitato gli incendi nel 2018, ha detto del resoconto di Trump: “Chiamo totale stronzata”, secondo il Times.

“Ero sull’elicottero con Jerry Brown e Trump, e non è caduto”, ha detto Newsom al Times, aggiungendo che Trump ha ripetutamente sollevato la possibilità di un incidente.

Trump ha ribadito la storia venerdì, dicendo che non stava confondendo l’ex sindaco di San Francisco con l’ex governatore della California. “Prima di tutto, questo era nel New Jersey, non in California, ed era Willie Brown, non l’ex governatore Jerry Brown”, ha pubblicato Trump sul suo sito Truth Community.

Trump non ha fornito ulteriori dettagli sul presunto incontro.

Figure dei media di destra hanno denigrato Harris come una “amante” per la sua precedente relazione con Brown – avvenuta dopo che Brown si separò da sua moglie e non era segreta – tra gli altri attacchi.

Durante la conferenza stampa di giovedì, Trump ha detto di “non essere un fan” di Willie Brown Harris e di avergli detto “cose ​​terribili” su di lui.

Alla domanda su queste affermazioni, Brown ha detto alla CNN: “No. Perché proprio io? Per favore, dammi una pausa.

Brown ha aggiunto di Harris venerdì: “Sapete che ha servito molto bene la California. Ha sconfitto un procuratore distrettuale in carica in questa città perché la gente l’amava e ha fatto bene.

Questa storia è stata aggiornata con ulteriori dettagli.

Tori B. Powell, Alayna Treene e Kate Sullivan della CNN hanno contribuito a questo rapporto.