Trump RNC, Dow chiude record, Bitcoin ‘oro digitale’

Dow tocca livelli record

IL Media industriale del Dow Jones Chiuso come non mai Dopo essere sopravvissuto al tentativo di omicidio dell’ex presidente Donald Trump. IL S&P500 raggiunto un massimo intraday e Nasdaq composito è aumentato dello 0,4%. Le prospettive di rielezione di Trump sono considerate positive per le small cap Russell 2000 In rialzo dell’1,8%, ha toccato il livello più alto dal 2022 e ha registrato il quarto giorno positivo. Rendimento in 10 anni Tesoro Così come il bordo Gli investitori hanno effettuato ricerche Commenti del presidente della Federal Reserve Jerome Powell. I prezzi del petrolio negli Stati Uniti Rifiutato.

Trump elogiato alla RNC

C’era anche l’ex presidente Donald Trump Ha festeggiato con applausi alla Convention nazionale repubblicana La sua prima apparizione dopo l’attentato a una manifestazione a Milwaukee, in Pennsylvania. Con l’orecchio destro bendato, Trump è apparso di buon umore. Combattimento! Combattimento! Quando entrò nell’arena e salutò il pubblico. In precedenza, Trump aveva scelto il senatore JD Vance dell’Ohio Sta contestando le elezioni alla vicepresidenza nelle elezioni del 2024. Nel frattempo, secondo quanto riferito, Elon Musk starebbe pianificando Un impegno di circa 45 milioni di dollari al mese a un super PAC appena formato che sostiene Trump.

La banca centrale potrebbe non aspettare

ha detto Paolo La banca centrale non aspetterà finché l’inflazione non raggiungerà il suo obiettivo del 2%. I tassi di interesse dovrebbero essere ridotti. A causa degli effetti ritardati della politica monetaria, “Se aspetti che l’inflazione scenda al 2%, probabilmente stai aspettando troppo a lungo perché l’inasprimento che fai, o l’inasprimento che hai, ha comunque l’effetto di portare l’inflazione al di sotto del 2% “, ha detto Powell.

Bitcoin “Oro digitale”

Il CEO di BlackRock Larry Fink, inizialmente a Bitcoin Lo scettico ora vede la criptovaluta come “oro digitale” e un rifugio sicuro. Gli investitori sono preoccupati per l’instabilità politica e l’aumento del debito pubblico. Fink ritiene che Bitcoin possa fornire rendimenti non correlati e fungere da copertura contro la svalutazione della valuta causata da un’eccessiva scarsità. “Credo che sia uno strumento in cui investi quando hai più paura. È uno strumento quando credi che i paesi stiano svalutando le loro valute a causa di deficit eccessivi”, ha detto Fink alla CNBC.Rumore in strada.”

Mercati asiatici contrastanti, Nifty in rialzo

I mercati dell’Asia-Pacifico sono stati contrastati poiché gli investitori hanno pesato Commenti scadenti di Powell e l’ex presidente Donald Trump Selezione dei candidati alla vicepresidenza, J.D. Vance che era critico nei confronti della Cina. di Hong Kong Indice Hang Seng In calo dell’1,37%, il CSI 300 cinese è salito dello 0,21%. Punto di riferimento dell’India Nifty 50 Il Giappone ha raggiunto il massimo storico Nikki 225 I mercati sono aumentati con la ripresa delle contrattazioni dopo un giorno festivo, così come quello della Corea del Sud Cosby pollici in su. dell’Australia S&P/ASX200 Lunedì l’indice è sceso dal suo massimo storico di chiusura.

[PRO] ‘Super 8’

UBS ha aggiornato il suo Elenco “Super 8” dei migliori titoli tecnologici asiatici, considerati un’alternativa ai “Magnifici Sette” statunitensi. Si prevede che questi titoli sovraperformeranno il resto dell’Asia nel corso del prossimo anno grazie alla forte crescita degli utili e alle valutazioni interessanti rispetto ai concorrenti tecnologici globali.