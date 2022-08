Trump testimonia al processo di New York: aggiornamenti in tempo reale

NEW YORK (AP) — Donald Trump ha invocato il Quinto Emendamento Non è possibile rispondere alle domande sotto giuramento nell’indagine civile di lunga data del procuratore generale di New York Nei suoi rapporti d’affari, l’ex presidente ha detto in una dichiarazione mercoledì.

Trump è arrivato in corteo agli uffici del procuratore generale dello stato Letitia James poco prima delle 9 del mattino, dichiarando per più di un’ora di “rifiutarsi di rispondere alle domande in base ai diritti e ai privilegi concessi a ogni cittadino dalla Costituzione degli Stati Uniti”.

“Una volta ho chiesto: ‘Se sei innocente, perché stai riprendendo il Quinto Emendamento?’ Ora conosco la risposta a questa domanda”, si legge nella dichiarazione. “Quando la tua famiglia, la tua azienda e tutti quelli nella tua orbita diventano il bersaglio di una caccia alle streghe infondata e politicamente motivata sostenuta da avvocati, avvocati e dai media di fake news, non hai scelta.”

Mentre Trump si difende nelle dichiarazioni scritte e sul palco della manifestazione, gli esperti legali affermano che la stessa strategia potrebbe ritorcersi contro il sistema di deposizione, poiché potrebbe usare qualsiasi cosa dica in un’indagine penale parallela portata avanti dal procuratore distrettuale di Manhattan. .

I messaggi in cerca di commenti sono stati indirizzati all’ufficio di James.

Gli eventi di mercoledì sono arrivati ​​in mezzo a una raffica di azioni legali che circondano l’ex presidente, pochi giorni prima che gli agenti dell’FBI perquisissero la sua tenuta di Mar-a-Lago in Florida. Nell’ambito di un’indagine federale non correlata sull’eventuale registrazione di registrazioni segrete quando ha lasciato la Casa Bianca.

Un’indagine civile guidata dal procuratore generale dello stato Letitia James sostiene che la società di Trump, la Trump Organization, ha travisato il valore di proprietà di valore come campi da golf e grattacieli, istituti di credito fuorvianti e autorità fiscali.

“Io e la mia grande azienda veniamo attaccati da tutte le parti”, ha scritto Trump in precedenza su Truth Social, il sito di social media da lui fondato. “Repubblica delle banane!”

A maggio, l’ufficio di James ha affermato che si stava avvicinando alla fine delle indagini e che gli investigatori avevano raccolto prove sostanziali che potrebbero supportare un’azione legale contro Trump, la sua azienda o entrambi. L’affidavit repubblicano – il termine legale per la testimonianza giurata non resa in tribunale – era uno dei pochi pezzi mancanti, ha detto l’ufficio del procuratore generale.

L’ex presidente Donald Trump sarà interrogato sotto giuramento mercoledì nell’indagine civile di lunga data del procuratore generale di New York sui suoi rapporti di magnate immobiliare, ha confermato in un post sul suo account Truth Community.

I due figli grandi di Trump, Donald Jr. e Ivanka, hanno testimoniato nei giorni scorsi, hanno detto due persone che hanno familiarità con la questione. Le persone non erano autorizzate a parlare pubblicamente e lo facevano a condizione di anonimato. Non è chiaro se abbiano invocato il Quinto Emendamento durante le loro confessioni. Quando il loro fratello Eric Trump si è seduto per testimoniare alla stessa udienza nel 2020, ha fatto appello più di una quinta volta, secondo i documenti del tribunale.

La testimonianza dei tre Trump era stata inizialmente programmata il mese scorso, ma è stata posticipata dopo la morte, avvenuta il 14 luglio, di Ivana Trump, l’ex moglie dell’ex presidente. Ivanka è la madre di Donald Jr. ed Eric.

Venerdì, la Trump Organization e il suo capo finanziario di lunga data, Alan Weiselberg, compariranno in tribunale chiedendo l’archiviazione delle accuse di frode fiscale. Un’indagine penale parallela da parte del procuratore distrettuale di Manhattan l’anno scorso, guidata dalle prove scoperte dall’ufficio di James. Weisselberg e la compagnia si sono dichiarati non colpevoli.

James, un democratico, ha affermato in atti giudiziari che il suo ufficio aveva trovato prove “sostanziali” che la società di Trump “ha utilizzato valutazioni patrimoniali fraudolente o false per ottenere numerosi vantaggi economici, inclusi prestiti, copertura assicurativa e detrazioni fiscali”.

James sostiene che l’Organizzazione Trump abbia sopravvalutato il valore delle sue partecipazioni o travisato il suo carico fiscale per attirare i finanziatori, fornendo bilanci annuali per ottenere condizioni di prestito favorevoli alle banche e per giustificare il posto di Trump nel mondo alle riviste finanziarie. Miliardari.

La società ha esagerato le dimensioni dell’attico di Trump a Manhattan, dicendo che era quasi tre volte le sue dimensioni effettive – una differenza di valore di circa $ 200 milioni, secondo l’ufficio di James.

Trump ha negato le accuse, sostenendo che la ricerca di valutazioni migliori è una pratica comune nel settore immobiliare. Dice che l’indagine di James è politicamente motivata e che il suo ufficio “sta facendo tutto ciò che è nel loro desiderio corrotto di interferire con i miei rapporti d’affari e il processo politico”. Ha anche accusato James, che è nero, di razzismo nel portare avanti il ​​processo.

“Nessun caso!” Trump ha dichiarato in una dichiarazione a febbraio dopo che il giudice di Manhattan Arthur Engron ha stabilito che l’ufficio di James aveva il “diritto chiaro” di indagare su Trump e altri dirigenti della sua azienda.

Dopo la sua indagine, James potrebbe decidere di intentare una causa contro Trump o la sua azienda, imporre sanzioni pecuniarie o vietare loro di impegnarsi in determinati tipi di attività.

Nel frattempo, l’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan ha da tempo portato avanti la sua parallela indagine penale. Nessun ex presidente è stato accusato.

Nella loro lotta per bloccare le citazioni in giudizio, gli avvocati dei Trump hanno sostenuto che le confessioni erano uno stratagemma delle autorità di New York per utilizzare citazioni civili per ottenere informazioni per le indagini penali e per evitare di citare in giudizio un gran giurì penale secondo la legge statale. L’immunità è data.

Quell’indagine penale sembrava dirigersi verso le accuse penali contro Trump, ma ha rallentato dopo che un nuovo procuratore distrettuale, Alvin Bragg, è entrato in carica a gennaio: un gran giurì che ha ascoltato la testimonianza è stato sciolto. Il procuratore capo che ha gestito l’indagine si è dimesso poiché Praga ha sollevato interrogativi internamente sulla credibilità del caso.

Bragg ha detto che la sua indagine è in corso sulla scia della decisione di Trump di rifiutarsi di rispondere alle domande degli investigatori di James durante una deposizione in una torre di uffici di Manhattan Trump – sulla “Successione” della HBO.

Balsamo e Cisak riferiti da Washington. La giornalista dell’Associated Press Jill Colvin a New York ha contribuito a questo rapporto.

