Trump usa il sigillo presidenziale ai campionati di golf LIV a Bedminster, NJ

Questa non è la prima volta che il sigillo viene segnalato sulle proprietà di Trump. Il logo è apparso su un cartello nel suo campo da golf a West Palm Beach, in Florida, in un post su Instagram all’inizio di quest’anno, secondo Forbes . WNYC e ProPublica menzionato Nel 2018, la Trump Organization ha ordinato magliette da golf con il logo sopra.

“L’uso illegale del sigillo presidenziale per scopi commerciali non è un’impresa da poco, in particolare quando si tratta di un ex presidente che sta attivamente sfidando la legittimità dell’attuale presidente”, hanno affermato Citizens for Responsibility and Ethics a Washington quando hanno presentato la denuncia nel 2021 .