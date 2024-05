Trump usa la detenzione di giornalisti in Russia come leva elettorale

Sembra che l’ex presidente Donald Trump abbia tentato di utilizzare la detenzione di un giornalista in Russia come pedina nella sua campagna presidenziale del 2024.

In un post su Truth Social di giovedì, Trump lo ha detto Ivan Gershkovichun reporter 32enne del Wall Street Journal detenuto dal marzo 2023, “sarà rilasciato immediatamente dopo le elezioni, ma certamente prima che io entri in carica”.

“Sarà a casa, al sicuro e con la sua famiglia”, ha continuato il candidato repubblicano alle presidenziali, che ha attaccato giornalisti e media in innumerevoli occasioni. Vladimir Putin, il presidente della Russia, lo farà per me, ma non per nessun altro, e noi non pagheremo nulla!

Gershkovich Fu accusato di spionaggio durante un viaggio stampa e fu imprigionato Per più di un anno In una prigione di Mosca in attesa del processo. Gershkovitch, il Wall Street Journal e la famiglia di Gershkovitch negano le accuse di spionaggio.

Inoltre esso, Il presidente Joe Biden ha chiesto l’arresto di Gershkovich “Sbagliato” Ha detto che stava lavorando per farlo rilasciare.

Il post di Trump ha suscitato la risposta di TJ Ducklo, consigliere senior della campagna per la rielezione di Biden, secondo Notizie della NBC.

“Trump ha definito i giornalisti ‘nemici del popolo’ e ha promesso di incarcerare i giornalisti la cui copertura non gli piace – non poi così diverso da quello che sta accadendo ora a Ivan Gershkovich in Russia”, ha detto Ducklo.

“Per Donald Trump, questi americani ingiustamente imprigionati sono armi politiche e strumenti che usa per il proprio tornaconto – e per Joe Biden, sono esseri umani con i cui cari e familiari hanno trascorso del tempo”, ha aggiunto Ducklo. “Il loro rilascio rimane una priorità urgente, così come lo è stato per i 60 americani ingiustamente detenuti o presi in ostaggio che il presidente Biden ha già riportato a casa da quando è entrato in carica”.

Trump e Biden Candidati presidenziali presunti per le rispettive squadre, lasciando il posto a una rivincita nel 2020 quest’anno.

