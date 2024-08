Trump viene deriso per aver scelto la canzone di Celine Dion “Satirical” durante una manifestazione nel Montana

Iscriviti alla newsletter settimanale gratuita Now Hear This di Roisin O’Connor per ottenere informazioni dettagliate su tutto ciò che riguarda la musica Ricevi gratuitamente la nostra email Ascolta questo adesso

Donald Trump viene deriso per il suo uso “sarcastico” della canzone vincitrice dell’Oscar di Celine Dion Titanico Nel suo ultimo incontro.

Poco prima che il candidato presidenziale apparisse sul palco di Bozeman, nel Montana, venerdì, i suoi sostenitori stavano guardando una clip di Dion che cantava la sua canzone del 1997 “My Heart Will Go On” su un grande schermo.

Da allora è emerso che Dion, che recentemente ha cantato alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi criticata da Trump, non ha sostenuto l’uso della canzone. Il management e la casa discografica del cantante hanno pubblicato sabato (10 agosto) un comunicato in cui criticano il politico.

Dion si era precedentemente rifiutato di cantare all’insediamento di Trump quando fu eletto presidente nel 2016.

I sostenitori di Donald Trump guardano la canzone di Celine Dion “Titanic” suonare durante una manifestazione nel Montana. Ora l’ex presidente viene deriso per aver usato la canzone. ( x/twitter )

La decisione di utilizzare la canzone ha scatenato un’ondata di ridicolo sui social media. Molti hanno sottolineato l’ironia del fatto che la canzone sia stata presa da un film su una nave che affonda e sia stata utilizzata pochi giorni dopo che Kamala Harris è apparsa davanti a Trump nei sondaggi per le elezioni presidenziali.

In un nuovo sondaggio, il democratico ha preso Tre punti avanti In un nuovo sondaggio, la canzone è stata utilizzata il giorno dopo che l’ex presidente ha tenuto una conferenza stampa che molti hanno condannato e includeva false affermazioni.

“Aspetta, Celine Dion ha dato a Trump il permesso di usarlo? Titanico “Una canzone? È abbastanza appropriato che la sua campagna stia andando in discesa,” ha scritto una persona su X/Twitter, mentre un’altra ha detto: “È così ovvio quello che sta succedendo con la sua campagna, la dissonanza cognitiva è sorprendente.”

“Non posso fare a meno di ridere. Si adatta perfettamente alla metafora secondo cui la campagna di Trump è una nave che affonda”, ha aggiunto una persona.

Trump ha già usato la frase “My Heart Will Go On” durante le sue manifestazioni, incluso nel novembre 2020, poco prima di perdere le elezioni contro Joe Biden.

La sua campagna ha anche utilizzato canzoni senza richiederne i diritti in precedenza: nel gennaio 2024, il chitarrista degli Smiths Johnny Marr ha espresso incredulità per le riprese della canzone della band del 1984 “Please Please Please Let Me Get What I Want” suonata a una manifestazione di Trump.

Nel luglio 2020, la famiglia del defunto Tom Petty ha rilasciato una dichiarazione in cui si opponeva all’uso da parte di Trump della canzone “I Won’t Back Down” nella sua campagna.

Trump aveva suonato la famosa canzone del 1989 durante la sua manifestazione elettorale a Tulsa, in Oklahoma, ma gli eredi di Petty affermarono che non era autorizzato a usarla. In una dichiarazione, la famiglia ha affermato che la campagna di Trump “sta lasciando indietro così tanti americani e il loro buon senso”.

La dichiarazione aggiunge: “Il defunto Tom Petty e la sua famiglia sono fermi contro il razzismo e la discriminazione di qualsiasi tipo. Tom Petty non avrebbe mai voluto che una sua canzone fosse usata in una campagna di odio. Amava riunire le persone”.

Il mese successivo, Neil Young fece causa a Trump per violazione del copyright per l’uso di due delle sue canzoni in quella che l’artista definì una “campagna di ignoranza e odio”.