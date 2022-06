Tsunoda si prepara ad iniziare il Gran Premio del Canada da dietro dopo il cambio del motore

Yuki Tsunoda interromperà il suo lavoro di ricerca dei punti al Gran Premio del Canada dopo che il Team AlphaTauri ha equipaggiato la sua vettura con una serie di nuovi componenti del motore che portano alla penalità in griglia.

Il pilota giapponese avrebbe dovuto finire sesto l’ultima volta a Baku, in quello che avrebbe potuto essere il suo miglior risultato stagionale, quando un problema con il suo DRS lo ha costretto a una sosta in ritardo che alla fine lo ha visto uscire dalla zona punti.

In vista delle prime prove libere per il Gran Premio di Montreal di questo fine settimana, che torna in calendario per la prima volta dal 2019 dopo una pausa di due anni a causa della pandemia di Covid-19, la FIA ha pubblicato un elenco di modifiche ai componenti della power unit per il fine settimana canadese.

Tsunoda prenderà un motore completamente nuovo, con un nuovo motore a combustione interna, turbocompressore, MGU-K, MGU-H, elettronica di controllo e riserva di carica, oltre a un quinto scarico per la stagione.

Poiché questo sarà il quarto ICE, turbo, MGU-H e MGU-K dell’anno, superando così la sua assegnazione, gli verranno inflitte quattro penalità dai padroni di casa, il che significa che la gara inizierà domenica. .