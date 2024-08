Tutti e quattro gli astronauti della navicella spaziale Polaris Dawn si troveranno nel vuoto dello spazio durante la passeggiata spaziale

La missione Polaris Dawn di SpaceX apre la strada alla prima passeggiata spaziale commerciale Quando SpaceX lancerà la sua missione Polaris Down questo mese, volerà più in alto di qualsiasi missione con equipaggio dai tempi dell’Apollo, ma c’è di più nella storia.

Parliamo di un’audace missione spaziale finanziata privatamente. Alba polare I membri dell’equipaggio indosseranno tute spaziali di nuova concezione a 435 miglia sopra la Terra, quindi apriranno il portello della loro capsula SpaceX Dragon, che non ha camera d’aria, lasciandoli tutti vulnerabili al vuoto dello spazio durante la passeggiata spaziale di un astronauta.

O come lo ha descritto il comandante della missione Jared Isaacman, rinunci alla sicurezza della tua navicella spaziale e “la tua tuta diventa la tua navicella spaziale”.

“Non hanno mai testato queste tute nello spazio prima. E l’esposizione di tutti all’ambiente spaziale ricorda i primi giorni delle missioni Gemini”, ha affermato Don Platt, direttore del programma spaziale di Harvard. Centro educativo dello spazioporto del Florida Institute of Technology A Titusville.

“Quando hanno fatto la passeggiata nello spazio, hanno aperto la porta della capsula Gemini. Un membro dell’equipaggio è rimasto seduto e probabilmente era legato alla cintura, in modo che non volasse via: non vorrai che entrambi fossero nello spazio l’altro sporge la testa e cerca di muoversi un po’ nello spazio”, ha detto Platt.

Capo Canaveral: C’è un lancio oggi? Prossimo programma di lancio per i razzi SpaceX e NASA dalla Florida

“È successo così presto che nessuno si è nemmeno reso conto che avevi bisogno di cose come i corrimano a cui aggrapparti. Altrimenti non avresti alcuna leva in un ambiente a gravità zero”, ha detto.

Il decollo dell’esclusiva missione Polaris Dawn è previsto martedì alle 3:38 EDT a bordo di un razzo SpaceX Falcon 9 dal Pad 39A del Kennedy Space Center della NASA. Se necessario, le opportunità di lancio di backup sono disponibili anche il martedì alle 5:23 e alle 7:09. Il team spaziale di FLORIDA TODAY fornirà una copertura in diretta a partire da circa quattro ore prima del decollo su floridatoday.com/space.

“Il lancio di Polaris è stato ritardato già di oltre un anno a causa di tutta la complessità degli incredibili problemi tecnologici che hanno dovuto essere risolti per arrivare a questo punto in cui siamo completamente pronti a partire, in balia delle condizioni atmosferiche”, ha affermato Emanuel Urquieta, come sempre vicepresidente del Dipartimento di Medicina Spaziale dell’Università della Florida Centrale”.

“Ma penso che sarà una missione davvero storica”, ha detto Urquieta.

Il primo tentativo di passeggiata spaziale da una capsula Dragon

Il volo orbitale di circa cinque giorni di Polaris Dawn promette di “solitamente inaugurare una nuova era di esplorazione spaziale commerciale” e includerà la prima passeggiata spaziale tutta civile al mondo utilizzando tute spaziali progettate da SpaceX di prima generazione. Questo equipaggio sarà il primo a compiere una passeggiata spaziale da una capsula Dragon e la passeggiata spaziale sarà trasmessa in diretta.

L’equipaggio di Polaris Dawn è composto da Isaacman; Il pilota Scott “Kid” Poteet, un tenente colonnello in pensione dell’aeronautica americana che pilotava gli F-16 Fighting Falcons; e due ingegneri senior delle operazioni spaziali di SpaceX: la specialista di missione/ufficiale medico Anna Menon e la specialista di missione Sarah Gillis.

Isaacman ha affermato che il processo della passeggiata spaziale dovrebbe durare circa due ore, dallo scarico dell’aria dalla navicella Dragon al ripristino della pressione all’interno della capsula. È previsto che due astronauti trascorrano dai 15 ai 20 minuti ciascuno fuori dalla navicella spaziale.

“Sgonfieremo completamente la navicella spaziale. Non c’è camera d’aria a bordo della Dragon. Ciò significa che tutti e quattro i membri dell’equipaggio sono esposti al vuoto dello spazio”, ha detto Isaacman ai media durante un briefing lunedì al Kennedy Space Center della NASA.

“Due rimarranno all’interno del veicolo. Due, rispettivamente, usciranno all’esterno del veicolo. E quando saremo lì, utilizzeremo diversi ausili per la mobilità progettati dal team SpaceX – e sarà come se stessimo facendo un piccolo ballare. Ciò significa che stiamo effettuando una serie di test di configurazione sulla tuta”, ha detto Isaacman.

Ha aggiunto: “L’idea è quella di imparare tutto il possibile su questa tuta e restituirla agli ingegneri per informarli degli sviluppi futuri nella progettazione della tuta”.

Perché il lancio è avvenuto così tardi la notte? Gli equipaggi di SpaceX hanno scelto questo periodo per contribuire a mitigare i rischi posti dai micrometeoriti e dai detriti orbitali, ha detto Isaacman. Anche gli schizzi di vernice di appena 1 cm possono colpire con una forza tremenda a velocità orbitali medie di 22.000 miglia all’ora, riferisce la NASA.

“Per la passeggiata spaziale stessa, orienteremo il veicolo in modo da proteggere i membri dell’equipaggio”, ha detto Gillies ai media durante il briefing di lunedì.

Ha descritto la passeggiata nello spazio come una “avventura rischiosa”.

I membri dell’equipaggio hanno espresso fiducia nell’innovativa passeggiata spaziale durante l’evento mediatico di lunedì, citando la loro formazione e il lavoro degli ingegneri di SpaceX. Gli ingegneri hanno condotto una serie di “rassegne folli” e briefing sui rischi attraverso una serie di parametri di missione, ha affermato Isaacman.

“È un’avventura rischiosa”, ha affermato Bill Gerstenmaier, vicepresidente per la costruzione e l’affidabilità del volo di SpaceX. “Ma ancora una volta, abbiamo fatto tutti i preparativi. Abbiamo fatto i test sulle capsule. Abbiamo fatto i test sulla tuta. Noi’ abbiamo fatto le camere iperbariche. Abbiamo fatto tutto il lavoro per prepararci veramente a questo.” . Gerstenmaier era in precedenza assistente amministrativo della NASA per l’esplorazione e le operazioni umane.

“Sapete, abbiamo costruito sull’eredità della NASA. Ma penso che abbiamo anche ampliato ulteriormente l’eredità della NASA”, ha detto Gerstenmaier.

L’equipaggio di SpaceX ha aggiornato il sistema di supporto vitale di Dragon per fornire ossigeno a tutti e quattro gli astronauti durante la passeggiata spaziale, ha detto Gillis. Prima della passeggiata spaziale, ha detto che la capsula si depressurizzerà lentamente per estrarre l’azoto dai corpi degli astronauti e ridurre il rischio di malattia da decompressione. I membri dell’equipaggio si sono addestrati indossando maschere di ossigeno durante una simulazione di due giorni all’interno di una camera a vuoto Il Johnson Space Center della NASA.

“È una missione interessante. Penso che sia grandioso che stiamo facendo queste cose e cercando di spingerci oltre. Si è parlato di SpaceX e del programma Polaris che cercano di convincere la NASA a lasciare loro riparare il telescopio spaziale Hubble, il che sarebbe un evento davvero interessante per una futura missione”, ha affermato Platt.

“Non so se la NASA sarebbe d’accordo, ma in realtà stanno guardando oltre le attività quotidiane: non vanno nello spazio solo per scattare qualche foto e dire: ‘Ehi, sono nello spazio.’ Stiamo cercando di “In realtà sta facendo qualcosa di utile, quindi li applaudo per averlo fatto.”

Programma di volo in orbita Polaris Down

Giorno 1: Spara e poi attraversa l’interno Cintura di radiazioni di Van Allen sulla Terra Ad un’altitudine di 1400 chilometri sopra la superficie terrestre. Questa rappresenta l’altitudine più alta raggiunta dagli astronauti dall’Apollo 17, l’ultima missione lunare, nel dicembre 1972.

Spara e poi attraversa l’interno Cintura di radiazioni di Van Allen sulla Terra Ad un’altitudine di 1400 chilometri sopra la superficie terrestre. Questa rappresenta l’altitudine più alta raggiunta dagli astronauti dall’Apollo 17, l’ultima missione lunare, nel dicembre 1972. Giorno 2: Preparazione per una passeggiata spaziale durante un’apposita “dimostrazione di movimento”; Discesa su un’orbita di crociera ad un’altitudine di 700 km.

Preparazione per una passeggiata spaziale durante un’apposita “dimostrazione di movimento”; Discesa su un’orbita di crociera ad un’altitudine di 700 km. Giorno 3: Indossare tute spaziali, eseguire controlli delle perdite e passeggiate spaziali.

Indossare tute spaziali, eseguire controlli delle perdite e passeggiate spaziali. Giorno 4: Prova A Starlink Sistema di comunicazione basato su laser.

Prova A Starlink Sistema di comunicazione basato su laser. Giorno 5: Preparati a tornare nell’atmosfera.

Preparati a tornare nell’atmosfera. Giorno 6: Ritorna nell’atmosfera terrestre e atterra in uno dei sette siti al largo della costa della Florida, nel Golfo del Messico o nell’Oceano Atlantico.

Per le ultime notizie e il programma di lancio dalla Stazione Spaziale di Cape Canaveral e dal Kennedy Space Center della NASA, visita floridatoday.com/space.

Rick Neil È corrispondente dallo spazio per FLORIDA TODAY. Contatta Neale a renell@floridatoday.com. Twitter/X: @Rick Neal1

Lo spazio è importante per noi, motivo per cui lavoriamo per fornirti una copertura premium del settore e dei lanci in Florida. Il giornalismo richiede tempo e risorse. Per favore sostenetela iscrivendovi qui.