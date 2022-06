Tutti i giochi di The Wholesome Direct 2022 stanno per cambiare

Nell’ambito del Summer Game Fest e del Summer of Gaming di IGN, Wholesome Direct si è svolto l’11 giugno 2022, con quasi 100 annunci e annunci per il gioco, tutti incentrati sulla tendenza “Healthy Gaming”. Abbiamo visto giochi su rane, gatti, orsi, streghe e consegna della posta, ma quali sono in arrivo su Switch, chiedi?

(Inoltre, se ti sei perso Wholesome Direct, Puoi guardarlo di nuovo qui!)

Di seguito è riportato un elenco di tutti i giochi Wholesome Direct in arrivo su Nintendo Switch, con brevi descrizioni degli sviluppatori e finestre o date di rilascio, se presenti!

(Nota: alcuni di questi giochi sono stati appena annunciati per “console”, “profilo” per console o semplicemente “mirati” per console… ma abbiamo ipotizzato che ciò includa lo Switch, quindi tieni presente che potrebbe non essere tutto di loro. Personalizzato per cambiare!)

gioco notturno di coccodrilli

Esplora un’isola ben realizzata piena di aree da scoprire e amici da fare e divertirti. Ogni area dell’isola porta missioni e personaggi unici da incontrare. Scivola sulle cime delle montagne e scendi sui ragazzi della compagnia teatrale, brandisci la tua spada attraverso i boschi con gli studenti delle scuole medie o trova i “ragazzi fantastici” a Creaklands. Con così tante aree da scoprire, non sai mai chi potresti incontrare!

Data di uscita: 2022

tempo postale

È l’ora della posta! Come esploratore di posta appena addestrato, mettiti la borsa, fatti consegnare quelle lettere e falle consegnare tramite Grumblewood Grove! Gli animali della giungla aspettano con impazienza di vedere Cappello a Fungo in questa rilassante avventura platform.

Data di rilascio: quarto trimestre 2022

Super Minimercato

Il Night Super Mini Mart ha una pagina Steam 🥳 Se ti piace:

🤗 interazioni oneste 🤗

📈 gestione

shopping sfrenato

🍪 Riempi i corridoi di biscotti

🎨 Allure pastello Allora considera di darci una lista dei desideri 🙏

👉 Vapore: https://t.co/fjv2ECUsyI pic.twitter.com/webZbtaVOp – Super Mini Mart – Lista dei desideri ora 🛒📃 (Super_Mini_Mart) 25 maggio 2022

Super Mini Mart è uno stile di gestione rilassato con un’affascinante estetica 3D e un simpatico set di personaggi. Archivia, supervisiona e gestisci le attività del negozio in un ambiente confortevole, fai amicizia con la gente del posto e trasforma questi cercatori di affari occasionali in clienti fedeli per tutta la vita!

Data di uscita: da annunciare

Toro

Vola, piomba e plana attraverso il vasto Oceano Pacifico come Toroa, l’albatro reale settentrionale. Scopri le meraviglie nascoste del mare e del cielo nel tuo epico viaggio verso casa con l’aiuto del dio Maori del vento, Tauhirimatia.

Data di uscita: da annunciare

in TaglialegnaI giocatori indosseranno le bretelle gialle di Jack Bear mentre prende la sua fidata ascia per reclamare la foresta dall’avido MALE che inquina la foresta senza un solo pensiero per i suoi abitanti. Jack farà a pezzi macchinari, edifici e spazzatura (tutto in nome del riciclaggio) mentre si fa strada attraverso i boschi per recuperarli.

Data di uscita: 11 giugno 2022

Indossa i nastri trasportatori per risolvere enigmi nella fabbrica di ciambelle più incredibile del mondo! Dozzine di abbaglianti dilemmi di ciambelle ti aspettano in questo bellissimo mondo pastello con dodici diverse forme di ciambelle, dalla gelatina ripiena alle barrette d’acero, zucche, stelle e altro ancora.

Data di uscita: disponibile ora

Mica e la montagna delle streghe Segue l’apprendista strega Mika in un’avventura fantasy che diventa maggiorenne. Per completare il suo addestramento, Mika deve aiutare i cittadini che vivono ai piedi della montagna e portare loro fagotti sulla sua scopa magica.

Data di uscita: 2022

Picnic con Yiayia

A Walk with Yiayia è un gioco di avventura/romanzo visivo leggero su come portare tua nonna greca a fare una passeggiata dopo che ha perso la fiducia in se stessa a causa della sua spaventosa caduta. Comunica attraverso conversazioni coinvolgenti, esplora un ambiente rilassante e completa piccoli compiti in questa premurosa avventura di dimensioni ridotte.

Data di uscita: da annunciare

viaggio di pollo

Gioca nei panni di un adorabile pollo in questo rilassante gioco platform. Salta, arrampicati e risolvi enigmi per trovare la risposta all’ultima domanda sul pollo che può porre.

Data di rilascio: quarto trimestre 2022

Puzzle per la chiave

Unisciti a Clef in un’avventura che si svolge su un’isola incantata nel cielo dove un tempo viveva la sua famiglia. Risolvi enigmi, scopri segreti, vivi una storia d’amore fraterno e un’altra cosa, se sei disposto ad approfondire…

Data di rilascio: secondo trimestre 2023

