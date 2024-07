Tutti i negozi Bob stanno chiudendo dopo 70 anni, nell’ultima perdita per la vendita al dettaglio negli Stati Uniti

Pop Stores, l’amato grande magazzino che da 70 anni fornisce abbigliamento alle famiglie di tutto il Nordest, chiuderà definitivamente i battenti in tutte le sue sedi nell’ultima vittima della vendita al dettaglio negli Stati Uniti.

Il presidente del colosso della vendita al dettaglio, Dave Barton, ha annunciato lunedì che la società “non è in grado di garantire i finanziamenti necessari per mantenere le operazioni”.

Bob’s Stores liquiderà l’inventario nelle sue 21 sedi in Connecticut, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York e Rhode Island, offrendo sconti che vanno dal 30 al 70% fino alla chiusura del negozio il 14 luglio.

“Siamo rammaricati che la nostra situazione finanziaria abbia reso necessaria la cessione di Bob’s Stores”, ha affermato Barton. “Bob’s è stato un pilastro delle nostre comunità locali per quasi 70 anni e sappiamo che i nostri clienti ci ricordano come se fossimo stati lì in momenti importanti della nostra vita. le loro vite.”

Davide B. Willis/Asbury Park Journal/USA Today Network

Il negozio, che ha 13 sedi nella sola area dei tre stati di New York, è specializzato in “calzature, abbigliamento da lavoro, abbigliamento per la squadra e abbigliamento quotidiano” per le famiglie. Una sede di New York, con sede a Centereach a Long Island, ha celebrato la sua inaugurazione lo scorso dicembre.

“Siamo grati ai nostri fornitori, clienti e dipendenti per tutto il loro supporto nel corso degli anni”, ha aggiunto Barton.

Il 20 giugno, Barton ha presentato istanza di protezione dal fallimento ai sensi del Capitolo 11 presso Bob’s Stores Inc. e la sua società sorella Eastern Mountain Sports, che impiega 290 lavoratori a tempo pieno e 481 lavoratori part-time.

Secondo il fascicolo del tribunaleLe due società condividono una sede centrale e un centro di distribuzione a Meriden, nel Connecticut.

A maggio, la società madre GoDigital Media Group ha licenziato improvvisamente 150 lavoratori della struttura quando ha deciso di “lavorare da remoto dai suoi negozi più grandi” invece di un processo di ristrutturazione “aggressivo”.

Negozi pop

Bob’s Stores e Eastern Mountain Sports hanno generato ciascuno 131,85 milioni di dollari di entrate nette durante l’anno solare 2023, ha affermato Barton.

Tuttavia, PNC Bank ha affermato di dover quasi 30 milioni di dollari più altri 27 milioni di dollari in affitti non pagati e debiti operativi.

Secondo la petizione, le società hanno inoltre accumulato 935.000 dollari in debiti salariali non pagati.

Il sito web del negozio online è indicato come “in costruzione” con un messaggio su una “esperienza di acquisto online migliorata” in futuro.

L’imprenditore Bob Lapidus fondò Bob’s Stores – allora noto come Bob’s Surplus – come un piccolo negozio a Middletown, nel Connecticut, nel 1954. L’azienda si espanse fino a raggiungere più di 35 negozi in tutto il nord-est prima di presentare una serie di dichiarazioni di fallimento.

Bob’s Stores è iniziato nel Connecticut e si è espanso fino a raggiungere più di 30 negozi in tutto il nord-est. Newsday tramite Getty Images

Secondo un’analisi di CoreSight Research, le catene di vendita al dettaglio stanno chiudendo quest’anno quasi 3.200 negozi, un aumento del 24% rispetto al 2023.

A maggio, la catena di supermercati Stop & Stop ha chiuso diversi negozi nel Nordest a causa delle scarse prestazioni, mentre il ristorante di pesce Red Lobster ha chiuso almeno 50 dei suoi punti vendita e ha dichiarato fallimento ai sensi del Capitolo Undici del Codice degli Stati Uniti.