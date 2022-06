Tutto in mostra nel Nintendo Direct Mini: Partner Showcase

immagine : almeno

I fan di JRPG che possiedono gli switch si stanno godendo Switch oggi. Le più grandi caratteristiche del Nintendo Direct Mini di oggi: la vetrina dei partner include Persona 5 Reale E il Giogo: automatico Port per Nintendo Switch, ma ci sono stati anche titoli standalone con un aspetto elegante RPG Time: La leggenda di Wright Un’avventura cooperativa visivamente sbalorditiva tavola.

Ecco la nostra carrellata di tutto ciò che è stato mostrato oggi nella galleria di terze parti di Nintendo.

Capcom / YouTube

Monster Hunter Rise: Sunbreak

Alba è la prossima espansione di L’ascesa del cacciatore di mostri-Molti nuovi mostri vengono aggiunti ogni stagione. C’è anche una trama principale in cui il giocatore indaga su tre potenti mostri in una nuova posizione chiamata Elgado Outpost. L’espansione cade il 30 giugno.

immagine dello schermo : Square Enix / Nintendo / YouTube

giogo: fine degli automi del rilascio YoRHa إصدار

Il tanto atteso porting Switch dell’action RPG di Yoko Taro è finalmente arrivato. Questa versione include tutti i contenuti scaricabili e alcuni costumi originali progettati specificamente per questa versione.

Annapurna interattivo / YouTube

Lorelei e Occhi laser

Questo surreale gioco di puzzle è realizzato dagli sviluppatori Gioco musicale preferito Sayonara cuori selvaggiUscirà nel 2023.

Konami / YouTube

Super Bomberman R2

La prima chiave di Konami Bombardiere Migliorando lentamente con le patch, una nuova voce nella lunga serie di enigmi labirintici arriverà su Nintendo Switch nel 2023.

Capcom / YouTube

Collezione Mega Man Battle Network Legacy

collezione del patrimonio è un gruppo di 10 Rete di battaglia Mega Man Giochi su sistemi Game Boy Advance. (Nessun riferimento a trasmissione in rete Dal GameCube, però.) Il set verrà rilasciato l’anno prossimo.

Bandai Namco / YouTube

Il mondo di Pac-Man Ryback



Questo gioco di piattaforma 3D ti consente di giocare nei panni di Pac-man mentre si imbarca in un’avventura per salvare sua moglie e i suoi figli, che sembrano molto tristi nella loro cella di prigione. Puoi ottenere il gioco il 26 agosto di quest’anno.

Editoria Gearbox / Nintendo / Youtube

tavola

tavola È un puzzle game monocromatico con una fantastica grafica 3D e sono qui per questo. Oltre alla campagna della storia principale, ha anche una modalità cooperativa. tavola In arrivo su Nintendo Switch a febbraio 2023.

Devolver digitale / YouTube

Ritorno a Monkey Island

Ritorno a Monkey Island È l’ultima voce nei famosi giochi di avventura di Ron Gilbert, e lo sono i dipendenti di Kotaku Così entusiasta di quanto sia carina. La partita è stata annunciata! Torna ad aprileVerrà rilasciato entro la fine dell’anno.

Nintendo/Ubisoft/YouTube

Mario + Rapids scintille di speranza

Mario e Rapids si scontrano in questa collaborazione tattica tra Nintendo e Ubisoft. Il gioco introduce nuove creature Rabbid chiamate Sparks e gli eroi dovranno unirsi per salvarle. Il gioco uscirà il 20 ottobre di quest’anno.

Cygames / YouTube

Piccolo Noè: Un discendente del Cielo

Questo gioco di ruolo fantasy è stato creato dagli sviluppatori che lo hanno creato Dragalia PerdutaAppare in stile artistico. Il gioco è descritto come un normale gioco roguelike e puoi scaricarlo a partire da oggi.

Giochi epici / YouTube

griglia

Se costruire un sistema ferroviario è la tua idea di divertirti, allora griglia Potrebbe essere il gioco giusto per te. Ma non si tratta solo di costruire il tuo impero ferroviario: dovrai anche coordinare le spedizioni per una colonia industriale. Bene, quest’ultima parte è un po’ scomoda. Ma i treni! griglia Sarà su Nintendo Switch questo autunno.

Aniplex / YouTube

RPG Time: La leggenda di Wright

Pur avendo il nome più generico di tutti, leggenda wright È uno dei concetti di gioco di ruolo più interessanti che ho visto tra i giochi indie quest’anno. Giochi nei panni di un personaggio disegnato a mano in un libro di fiabe e puoi usare i tuoi strumenti di scrittura per risolvere i puzzle. Pensare dente di leone, ma con eroismo fantasy. Il gioco uscirà il 18 agosto.

Sega/Nintendo/YouTube

confini vocali

Il La mia voce Partecipa al gioco open world Ho fatto molte critiche Per il concetto di gioco “area aperta”, ma i giocatori potranno giudicare il confine se stessi presto. Il gioco uscirà durante le festività natalizie.

Gameloft / Nintendo / GameXplain / YouTube

Disney Dreamlight Valley

Dreamlight Valley iÈ esattamente quello che sembra: un gioco in cui trascorri del tempo di qualità in una terra incantata con gli amici Disney. Tuttavia, non posso fare a meno di sentirmi un po’ affascinato dall’aspetto di Disneyland digitale. Puoi giocare come Disney Sims A partire dal 6 settembre, quando il gioco entra in Accesso anticipato.

Nintendo / YouTube

vivere vivo

Il classico gioco di ruolo Super Famicom a 16 bit di Square Enix vedrà la sua prima uscita in Occidente il 22 luglio, ma puoi iniziare a giocare alle prime tre stagioni di questo gioco di viaggi nel tempo a partire da oggi. (Sorpresa!)

Doraemon the Seasons: Friends of the Great Kingdom

Doraemon È uno degli IP anime più influenti di tutti i tempi e il suo tono esilarante è perfetto per i simulatori agricoli. Quindi sono felice di vedere Bandai Namco annunciare un sequel del primo La storia delle stagioni di Doraemon. La nuova voce della serie arriverà su Switch quest’anno.

Xbox/Nintendo/YouTube

Leggende di Minecraft

Leggende di Minecraft È un gioco d’azione e di strategia che adotta un approccio più basato sulla trama rispetto alla sensazione del sandbox originale. leggende Uscirà nel 2023.

Square Enix / Nintendo / YouTube

Tesori di Dragon Quest

Tesori di Dragon Quest è un ramo di Avventura del drago serie, e sarà caratterizzato da una coppia di cacciatori di tesori in cerca di bottino. Arriverà su Nintendo Switch il 9 dicembre di quest’anno.

Valve / Nintendo / YouTube

Portale: Gruppo Rafeeq

Divertenti e adorabili avventure puzzle 3D di Valve presa E il Cancello 2 Sono assemblati insieme per questa porta switch, che ti riporterà alle sale di prova degli Aperture Science Laboratories. Il Gruppo Rafeq oggi fuori.

Square Enix / Nintendo / YouTube

Harvestella

come era una persona Super deluso prima Fabbrica di rune 5 Quest’anno nutro grandi speranze per lui Harvestella. Il gioco di simulazione agricola sembra un incrocio fabbrica di rune e il Racconti Giocattoli. Harvestella In arrivo su Nintendo Switch il 4 novembre di quest’anno.

Atlante / Nintendo / YouTube

Persona 5 Reale

Non smetterò mai di giocare Persona 5 RealeLa versione mod del gioco di ruolo sim più venduto sarà rilasciata su Atlus il 21 ottobre Anche le porte dell’interruttore rialzate di Persona 3 portatile E il Persona 4 d’oroTuttavia, le date di rilascio di questi giochi non sono state ancora annunciate. Tutti i giochi saranno venduti separatamente.

G/O Media potrebbe ricevere commissioni Monitor da gioco curvo Samsung Odyssey Neo G8 da 32 pollici Monitor 4K da 32 pollici

Fornisce 240 Hz con un tempo di risposta di 1 ms per un gameplay incredibilmente fluido. La tecnologia Quantum Matrix, HDR 2000 e UHD lavorano insieme per creare un’immagine cristallina. Lo schermo opaco riduce l’abbagliamento, il che aiuta a mantenere gli occhi concentrati sull’azione di fronte a te.

E questo è tutto ciò che hanno mostrato! Quali sono le tue sorprese preferite?