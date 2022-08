Twitch ora consentirà ai partner di trasmettere su YouTube e Facebook

Sono finiti i giorni dell’esclusività dei partner di Twitch. Twitch ha detto alle emittenti partecipanti in un’e-mail questa mattina che la piattaforma stava revocando un accordo di esclusività di lunga data che negava ai partner la possibilità di trasmettere in streaming su altri servizi. I partner potranno ora trasmettere in streaming su YouTube, Facebook Live e altre piattaforme, anche se in alcuni casi Twitch sta ancora limitando ciò che possono fare.

“A partire da oggi, ora puoi creare contenuti live su altre piattaforme”, ha scritto Twitch agli operatori.

Nell’e-mail, Twitch ha riconosciuto che i giocatori utilizzano più piattaforme per connettersi con le loro comunità e ha affermato che la mossa darebbe loro maggiore flessibilità per far crescere questo pubblico fuori dalla piattaforma. I creatori ora possono trasmettere in streaming su altre piattaforme purché non siano live anche su Twitch. Ciò consente loro di raggiungere più persone ed eventualmente portarle a guardare su Twitch.

Tuttavia, Twitch pone restrizioni alla trasmissione simultanea di trasmissioni in diretta su molte piattaforme “simili a Twitch”. I creatori di live streaming non sono autorizzati a trasmettere i loro stream Twitch su YouTube o Facebook per “periodi di tempo prolungati”. Twitch afferma che sono consentite trasmissioni simultanee a servizi mobili come TikTok e Instagram Live.

“Riteniamo che la gestione simultanea di due flussi possa comportare un’esperienza non ottimale per la tua comunità”, si legge nell’e-mail. Twitch approfondisce cosa significa per i partner con la sua nuova pagina delle domande frequenti qui.

Questa mossa si rende conto che i giorni in cui si faceva affidamento su un’unica piattaforma sono finiti. Questo potrebbe anche essere un modo per evitare che i famosi creatori di contenuti della piattaforma vengano attirati da YouTube, come è avvenuto con i creatori di trasmissioni come Dott. Lubo E il altri.