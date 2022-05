Twitter blocca le assunzioni e taglia i costi quando i dirigenti se ne vanno

Una persona che indossa una maschera si avvicina agli uffici di Twitter a New York dopo aver annunciato che chiuderanno i propri uffici immediatamente riaperti in risposta alle linee guida aggiornate del CDC durante lo scoppio della malattia da coronavirus (COVID-19) a Manhattan, New York City, Stati Uniti. 29 luglio 2021.

Twitter La maggior parte delle assunzioni è stata temporaneamente sospesa e due dirigenti lasceranno l’azienda, ha confermato giovedì un portavoce della società.

Questa notizia arriva quando il miliardario Elon Musk cerca di completare il suo accordo da 44 miliardi di dollari per acquistare la società e renderla privata. Musk ha detto alle banche mentre raccoglieva fondi per l’accordo che avrebbe tagliato gli stipendi del CEO e la retribuzione del consiglio e avrebbe pagato la società per tagliare altri costi, Reuters ha riferito in precedenza.

Ma anche le azioni di Twitter vengono scambiate a più di $ 8 per azione al di sotto del prezzo di acquisto di Elon, il che suggerisce che potrebbe esserci un certo scetticismo tra gli investitori sulla chiusura dell’accordo.

Il portavoce ha confermato che il Chief Consumer Kayvon Beykpour e il Chief Revenue Products Leader Bruce Falck lasceranno l’azienda. Reuters aveva precedentemente riferito che il CEO Parag Agrawal aveva informato i dipendenti della notizia tramite un’e-mail.

in una serie di Tweet Giovedì, Bikbor ha detto che non è stata una sua decisione lasciare Twitter. Ha detto di aver condiviso la notizia della sua scomparsa durante il congedo di paternità.

Ha scritto: “Parag mi ha chiesto di andarmene dopo avermi detto che voleva guidare la squadra in una direzione diversa”.

Falk cinguettare Giovedì ha ringraziato i team con cui ha lavorato su Twitter, ma non ha affrontato direttamente le circostanze della sua partenza.

Twitter ha affermato che farà un passo indietro sui costi non di manodopera e che Jay Sullivan assumerà la carica di direttore generale di Bluebird, il team dei consumatori, e direttore generale ad interim di Goldbird, il team delle entrate.

