Twitter cancella il tweet di Kanye West per aver violato le regole di Twitter – The Hollywood Reporter

Uno dei tweet di Kanye “Ye” West è stato rimosso lo stesso giorno per aver violato le sue regole Meta confermato da fare Il giornalista di Hollywood Il suo account Instagram è stato bannato per aver violato le politiche del sito.

In un tweet sabato sera, West ha scritto che “Death to the Jewish People 3” sarebbe andato.

“Ho dormito poco stanotte, ma quando mi sveglio vado a 3 MORTE PER GLI EBREI”, ha scritto. “La cosa divertente è che non posso essere davvero antisemita, perché anche i neri sono davvero ebrei, e tu hai giocato con me e hai cercato di prendere in giro chiunque si opponesse ai tuoi programmi”.

Un’ora dopo e decine di migliaia di impegni dopo, il tweet non compare sul feed Twitter del rapper. Invece, c’è un avviso da Twitter che dice: “Questo tweet ha violato le regole di Twitter”.

West è tornato su Twitter venerdì dopo una lunga pausa, dove ha immediatamente chiamato Metta Mark Zuckerberg“Come mai mi togli da Instagram”, è stata presto accolta nuovamente su Twitter Elon Musk, che ha confermato l’intenzione di acquistare Twitter. “Bentornato su Twitter amico mio”, ha risposto Musk al tweet di West su Zuckerberg.

L’account Instagram del rapper è stato bandito dopo aver pubblicato uno scambio che avrebbe avuto luogo tra lui e Diddy, in cui gli utenti hanno criticato West per aver usato un linguaggio che sembrava essere antisemita. Da allora il post è stato cancellato.

Il primo post su Twitter di West dal 2020 è arrivato il 7 ottobre, in cui ha pubblicato una sua foto in un magazzino con indosso un cappello nero con la scritta “2024”.

E “Chi pensi abbia cancellato la cultura?” Ha anche pubblicato domande come così come i tweet dei giovani filo-iraniani. Ha scritto: “I giovani iraniani stanno conducendo una rivoluzione contro 44 anni di dittatura. Il mondo dovrebbe sostenerli e rispettare il loro coraggio.