Twitter ha detto che sta rinviando le modifiche per controllare i badge di selezione fino a dopo la metà del semestre

“Abbiamo deciso di spostare l’uscita di questa versione al 9 novembre, dopo le elezioni”, ha risposto domenica un manager che lavora al Verification Badge Project.

Twitter, il cui team di comunicazione è stato quasi completamente licenziato, non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. Il 9 novembre è il giorno immediatamente successivo alle elezioni di martedì e molte gare potrebbero ancora esitare a causa del conteggio dei voti.

L’addebito del programma del segno di spunta è stata una delle modifiche apportate da Elon Muskche ha preso il controllo di Twitter alla fine del mese scorso a 44 miliardi di dollariR. Il miliardario è sotto pressione finanziaria per l’affare, che ha finanziato in parte con un debito di 13 miliardi di dollari. Twitter è sempre stato non redditizio e, come altre società di social media, sta affrontando una scarsa spesa per la pubblicità digitale mentre l’economia globale entra in recessione.

Venerdì Mr. Musk Licenziamento di quasi la metà dei dipendenti di Twittero circa 3.700 posti di lavoro. lui è Disse in quel momento Non aveva altra scelta che fare tagli perché la società stava perdendo 4 milioni di dollari al giorno.