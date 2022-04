Twitter in Advanced Talks per vendersi a Elon Musk

Mr. Musk ha offerto a Twitter un premio del 54% sul prezzo delle azioni il giorno prima di iniziare a investire nella società alla fine di gennaio. Ma le azioni di Twitter sono state scambiate al di sopra dell’offerta di Musk per la maggior parte dell’anno passato.

Diversi analisti hanno affermato di aspettarsi solo che il consiglio di amministrazione di Twitter accetti un’offerta del valore di almeno $ 60 per azione. Le azioni di Twitter sono aumentate di oltre $ 70 per azione lo scorso anno Quando l’azienda ha annunciato l’obiettivo di raddoppiare le sue entrateDa allora è sceso a circa $ 48 poiché gli investitori hanno messo in dubbio la sua capacità di raggiungere questi obiettivi.

Il signor Musk, 50 anni, ha chiarito che vede molte delle carenze di Twitter come servizio di social media. Ha affermato di voler “trasformare” l’azienda in una “piattaforma per la libertà di espressione in tutto il mondo” e che richiede importanti miglioramenti nei suoi prodotti e nelle sue politiche.

Il signor Musk ha tentato di negoziare con Twitter utilizzando lo stesso servizio, minacciando in diversi tweet che avrebbe potuto portare la sua offerta direttamente agli azionisti della società in una cosiddetta “offerta di acquisto”. Un’offerta pubblica di acquisto è una manovra ostile in cui una parte esterna elude il consiglio di amministrazione di una società richiedendo agli azionisti di vendere loro direttamente le proprie azioni.

Si è anche comportato in modo irregolare sulla piattaforma, il che ha sollevato preoccupazioni su come gestirebbe il servizio se ne fosse responsabile. Sabato Mr. Musk Il miliardario Bill Gates preso di mira, dicendo che il signor Gates aveva preso una posizione “corta” sulle azioni Tesla, il che significa che il signor Gates stava scommettendo che le azioni della casa automobilistica sarebbero diminuite. Domenica, il signor Musk ha twittato che “andando avanti“È una presa in giro del signor Gates.

Tuttavia, il signor Musk mantiene rapporti amichevoli con alcuni dei membri più importanti di Twitter. Durante il fine settimana, il signor Musk ha scambiato tweet amichevoli con Jack Dorsey, co-fondatore dell’azienda e membro del consiglio di amministrazione. Mr. Dorsey ha rassegnato le dimissioni da CEO di Twitter a novembre e presto lascerà il suo consiglio di amministrazione.

Entrambi gli uomini condividono opinioni simili sulla criptovaluta e promuovono una maggiore libertà di espressione online. Quando il signor Musk ha flirtato brevemente per unirsi al consiglio di Twitter questo mese, il signor Dorsey cinguettare“Sono davvero felice che Elon si unisca al consiglio di Twitter! Si preoccupa così profondamente del nostro mondo e del ruolo di Twitter in esso.”