Twitter rivela “la maggior parte dei tweet sui giochi” nella prima metà del 2022

È stato un anno decente finora per i videogiochi, con titoli come anello anticoE il Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker E il Fire Emblem Warriors: tre speranze. Ci sono anche molti giochi a cui prestare attenzione entro la fine dell’anno e nel 2023.

Per avere un’idea di ciò che è popolare nella comunità dei videogiochi in questo momento, Twitter ha messo insieme ancora una volta alcuni dati, rivelando che ci sono stati quasi 1,5 miliardi di tweet nei giochi nella prima metà dell’anno.

Quindi, senza ulteriori indugi, ecco i giochi più twittati (in tutto il mondo) finora quest’anno. Vedete, The Legend of Zelda ha fatto il taglio… Immaginiamo che potrebbe avere qualcosa a che fare con l’annuncio di Nintendo nel marzo di quest’anno che sarebbe stato ritardato The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 Fino al 2023.

Abbiamo incluso anche altri fatti di Twitter relativi ai giochi:

La maggior parte dei tweet sui videogiochi:



Genshin Impact parola Stelle della banda! (ensemble_stelle) Fantasia finale Progetto Sekai (@pj_sekai) Apex Legends (PlayApex) Anello Elden Fate/Grand Order (fgoproject) Basma (PlayVALORANT) La leggenda di Zelda (Nintendo America)

Paesi che twittano di più sui giochi:



Giappone stato unito Corea del Sud Tailandia Indonesia Brasile filippine India Regno Unito Messico

Twitter includeva anche le “5 migliori comunità di gioco più attraenti e al secondo posto c’era la comunità di Splatoon. Il terzo gioco arriverà su Nintendo Switch entro la fine dell’anno”.

Comunità Twitter: le 5 migliori comunità di gioco interessanti

Puoi vedere molte altre categorie come le categorie più twittate sui giocatori e le squadre di eSport sulla nostra pagina introduttiva di Twitter. Cosa ne pensate dei “più twittati sul gaming” sulla piattaforma nella prima metà del 2022? Lascia un commento qui sotto.