Uber per tagliare i costi, considerare le assunzioni come un “privilegio”: email del CEO

Uber Il CEO Dara Khosrowshahi ha detto ai dipendenti in un’e-mail ottenuta dalla CNBC che taglierà le spese e si concentrerà sul diventare un’impresa più piccola per affrontare il “cambiamento sismico” nel sentiment degli investitori.

“Dopo i guadagni, ho trascorso diversi giorni a intervistare investitori a New York e Boston”, ha detto Khosrowshahi nell’e-mail inviata domenica tardi. “Il mercato sta chiaramente attraversando un cambiamento sismico e dobbiamo rispondere di conseguenza”.

I titoli tecnologici hanno nettamente Dall’alto della pandemia di coronavirus, poiché gli investitori temono la prospettiva della fine dell’era del denaro a buon mercato che ha definito lo storico mercato rialzista. Il Composito Nasdaq Ha registrato la quinta settimana consecutiva di ribassi la scorsa settimana, la serie più lunga di perdite settimanali dal 2012.

Per affrontare il cambiamento del sentimento economico, ha affermato Khosrowshahi, Uber taglierà la spesa per il marketing e gli incentivi e tratterà le assunzioni come un “privilegio”.

“Dobbiamo assicurarci che la nostra unità economica funzioni prima di diventare grandi”, ha scritto il capo di Uber. “Le spese di marketing e incentivi meno efficienti verranno ritirate”.

“Tratteremo le assunzioni come un privilegio e staremo attenti a quando e dove aggiungere personale. E saremo più severi sui costi su tutta la linea”.

Rende il gigante delle prenotazioni automobilistiche l’ultima azienda tecnologica ad avvertire di un rallentamento delle assunzioni. Facebook ha detto ai dipendenti la scorsa settimana che lo farà fermati o rallenta Il ritmo dell’aggiunta di ruoli medi o senior, mentre Robinhood lo è Riducendo circa il 9% della sua forza lavoro.

Khosrowshahi ha affermato che Uber ora si concentrerà sul raggiungimento della redditività basata sul flusso di cassa libero piuttosto che sull’EBITDA rettificato (utili prima di interessi, tasse, ammortamenti e svalutazioni).

“Abbiamo fatto molti progressi in termini di redditività e abbiamo fissato un obiettivo di $ 5 miliardi di EBITDA rettificato nel 2024, ma gli obiettivi sono cambiati”, ha affermato Khosrowshahi. “Ora si tratta di un flusso di cassa libero. Possiamo (e dovremmo) arrivarci rapidamente”.

Le entrate di Uber sono più che raddoppiate a $ 6,9 miliardi nel primo trimestre, poiché la domanda per la sua attività di trasporto è rimbalzata grazie all’allentamento delle restrizioni Covid. L’azienda ha fatto molto affidamento sulla sua unità di consegna di cibo per aumentare le vendite durante la pandemia.

Tuttavia, Uber ha anche pubblicato un file Perdita di 5,9 miliardi di dollari Nel periodo, da notare il calo dei propri investimenti in azioni.

“Serviamo mercati multimiliardari, ma la dimensione del mercato sarà irrilevante se non si tradurrà in profitto”, ha affermato.

Sebbene gli investitori siano “contenti” della crescita di Uber Eats emergente dalla pandemia, ha affermato Khosrowshahi, il segmento “dovrebbe crescere più velocemente”. Ha aggiunto che l’attività di spedizione dell’azienda è un’opportunità di crescita che “ha bisogno di crescere”.

Ha concluso la nota con un appello allo staff: “Rendiamolo leggendario. Vai avanti e prendilo!”

Leggi il messaggio completo qui sotto:

Squadra Uber –

Dopo i guadagni, ho trascorso diversi giorni a intervistare investitori a New York e Boston. È chiaro che il mercato sta subendo un cambiamento sismico e bisogna agire di conseguenza. I miei incontri sono stati molto semplici e volevo condividere alcuni pensieri con tutti voi. Mentre lo leggi, tieni presente che mentre gli investitori non gestiscono la società, sono proprietari della società e ci affidano il buon funzionamento. Dobbiamo elaborare strategie e prendere decisioni, ma dobbiamo farlo in un modo che alla fine serva i nostri azionisti e i loro interessi a lungo termine.

1. In tempi di incertezza, gli investitori cercano sicurezza. Si rendono conto che siamo i leader di livello nelle nostre categorie, ma non ne conoscono il valore. Dirigendo Jerry Maguire, dobbiamo mostrare loro i soldi. Abbiamo fatto molti progressi in termini di redditività, fissando un obiettivo di 5 miliardi di dollari di EBITDA rettificato nel 2024, ma gli obiettivi sono cambiati. Ora si tratta di flusso di cassa libero. Possiamo (e dovremmo) arrivarci velocemente. Ci saranno aziende che mettono la testa sotto la sabbia e sono lente a girare. La dura verità è che molti di loro non sopravviveranno. Il dipendente medio di Uber ha poco più di 30 anni, il che significa che hai trascorso la tua carriera in una corsa lunga e senza precedenti. Il prossimo periodo sarà diverso e richiederà un approccio diverso. Stai tranquillo, non metteremo la testa sotto la sabbia. Ci incontreremo per un momento.

2. Gli investitori finalmente capiscono che siamo un animale completamente diverso da Lyft e altre piattaforme di sola corsa. Sono incredibilmente entusiasti del ritmo delle nostre innovazioni, della rapidità con cui possiamo riprenderci e delle enormi opportunità di crescita come Hailables e Taxi. Anche se ammettono che abbiamo vinto, non conoscono ancora “l’entità del premio”. Le loro domande ruotano attorno all’intera serie di “Qualcun altro oltre a te guadagna con il trasporto su richiesta?” A “Il Ridesharing è in circolazione da un po’, perché nessun altro vince?” Vedono la dimensione del TAM, non capiscono come ciò si traduca in grandi profitti e flusso di cassa libero. Dobbiamo mostrarli.

3. Gli investitori sono soddisfatti della crescita delle consegne risultante dalla pandemia e vedono che abbiamo fatto meglio di molti altri vincitori della pandemia. Devo ammettere che è stata una sorpresa per me perché credo fermamente che la consegna dovrebbe crescere più velocemente. Le domande chiave erano: “La consegna è un buon affare e perché?” e “Cosa succede se entriamo in una recessione?” Dobbiamo rispondere a queste due domande con risultati innegabilmente forti.

4. Gli investitori che chiedono informazioni sulla spedizione amano la spedizione. Tuttavia, meno del 10% di loro lo ha chiesto. La spedizione deve diventare più grande in modo che gli investitori ne realizzino il valore e la amino tanto quanto me.

5. Incontrare il momento significa fare compromessi. L’hurdle rate per i nostri investimenti è aumentato e questo significa che alcune iniziative che richiedono un capitale significativo rallenteranno. Dobbiamo assicurarci che l’economia della nostra unità funzioni prima di poter avere molto successo. Le spese di marketing e incentivi meno efficienti verranno ritirate. Tratteremo l’assunzione come un privilegio e penseremo a quando e dove aggiungere personale. Saremo più severi sui costi su tutta la linea.

6. Stiamo iniziando a dimostrare la forza della piattaforma, una caratteristica strutturale che ci contraddistingue. Come sai, la nostra strategia qui è semplice: portare i consumatori in movimento o collegarli, incoraggiarli a provarsi l’un l’altro e legare tutto insieme a un programma di abbonamento avvincente. Il vantaggio qui è ovvio, ma dobbiamo mostrare il valore della piattaforma in termini di dollari reali. Serviamo mercati multimiliardari, ma la dimensione del mercato sarà irrilevante se non si tradurrà in profitto.

7. Dobbiamo fare tutto quanto sopra, continuando a fornire un’esperienza premium per i consumatori e i percettori di reddito. Sia che qualcuno stia prenotando viaggi estivi con gli amici o un nuovo genitore che si affida a Uber Eats per qualsiasi cosa, dalla spesa alla cena e ai pannolini, dobbiamo rendere ogni interazione eccellente. Lo stesso vale per chiunque venga su Uber per fare soldi. Abbiamo risposto alla pandemia concentrandoci sul reddito in un modo che non avevamo mai fatto prima. Innoviamo per i percettori di reddito, riflettiamo profondamente sulla loro esperienza e ci mettiamo nei loro panni – letteralmente – guidando, consegnando e facendo acquisti noi stessi. Grazie a centinaia di miglioramenti in quest’area, le persone che vogliono guadagnare in modo flessibile ora vengono prima su Uber, sfruttando la nostra scala, diversità e il nostro impegno a trattarle con rispetto.

Non ero più sicuro che avremmo vinto. Ma richiederà il meglio del nostro DNA: innovazione che definisce buzz, grinta e classe. In alcuni punti, dovremo fare marcia indietro per correre in avanti. Sicuramente dovremo fare di più con meno. Non sarà facile, ma sarà epico. Ricorda chi siamo. Siamo Uber, un’azienda unica in una generazione che è davvero diventata e ha cambiato il mondo per sempre. Scriviamo il prossimo capitolo della nostra storia, lavorando insieme come #OneUber e rendendolo leggendario.

Vai a prenderlo!

